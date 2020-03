Taika Waititi prépare une série « Charlie et la Chocolaterie » pour Netflix

Vous avez aimé ? Partagez :

Le cinéaste Taika Waititi vient d’être engagé pour réaliser une nouvelle adaptation de « Charlie et la Chocolaterie ». Cette version sera une série animée produite par la plateforme de streaming Netflix.

À l’origine, Charlie et la Chocolaterie est un roman culte de l’écrivain Roald Dahl, sorti en 1964. L’histoire raconte les folles aventures de Charlie, un enfant issu d’une famille pauvre, qui a l’occasion de participer au concours de Willy Wonka, le propriétaire de la fabrique de chocolat. L’impact culturel de ce livre est énorme, ce qui a entraîné quelques adaptations cinématographiques.

En 1971, Mel Stuart adapte le roman avec Gene Wilder dans le rôle de Willy Wonka. Un film largement devenu culte chez les cinéphiles. Mais l’histoire est surtout célèbre grâce à la version de Tim Burton, sortie en 2005. Un succès critique et commercial avec plus de 474 millions de dollars de recettes. C’est également l’un des rôles cultes de Johnny Depp, qui campe l’extravagant Willy Wonka.

Pas de Netflix, pas de chocolat

Depuis l’adaptation de Tim Burton, plus rien. Sauf un dessin animé étonnant intitulé Tom et jerry au pays de Charlie et la Chocolaterie. Le genre de crossover improbable. Mais Hollywood, toujours à la recherche d’un reboot bien savoureux, va bientôt dépoussiérer l’histoire à travers une nouvelle adaptation. Mais cette fois, Charlie et la Chocolaterie reviendra en animation.

C’est Netflix qui vient d’annoncer la nouvelle sur son compte Twitter : Taika Waititi réalisera une série animée centrée sur Charlie et la Chocolaterie. Sans préciser le nombre d’épisodes, la plateforme souligne cependant que le cinéaste prépare également une mini-série, toujours en animation, qui se concentrera sur les Oompas-Loompas. Ces petits personnages, équivalents des lutins chez le Père Noël, sont les ouvriers de Willy Wonka. De minuscules hommes fidèles et travailleurs, interprétés par Deep Roy dans la version de Tim Burton. Avec cette idée, la plateforme cherche à développer cet univers culte et aller sur des terrains encore vierges.

Un grand réalisateur pour le plus grand chocolatier… Taika Waititi (oscarisé pour Jojo Rabbit cette année) va réaliser notre série d’animation “Charlie et la Chocolaterie” et… il prépare également une mini-série animée sur les Oompas-Loompas ! pic.twitter.com/dUJkZnYmeD — Netflix France (@NetflixFR) March 5, 2020

Ainsi, Netflix veut mettre le paquet en sortant simultanément ces deux séries centrées sur un même univers. Ce sera la première incursion de Taika Waititi, réalisateur de Thor : Ragnarok, dans l’univers de l’animation. Auréolé de son récent succès aux Oscars avec Jojo Rabbit, le cinéaste multiplie les projets. Il doit même faire certaines concessions, comme l’abandon de l’adaptation live de Akira.

Pour le moment, Netflix reste très évasif sur ces deux séries animées. Aucune précision supplémentaire n’est pour le moment apportée. Mais l’entreprise partage l’information avec un joli visuel en hommage à Charlie et la Chocolaterie, où la bannière Netflix fait office de ticket doré, caché dans une tablette de chocolat, comme dans le film de Tim Burton. Affaire à suivre donc.