Taika Waititi sera Barbe Noire dans une série HBO

Déjà sollicité par la saga « Thor », Taika Waititi produira un projet télévisé qui prendra place durant l’âge d’or de la piraterie. Le réalisateur aura même droit à un rôle important puisqu’il incarnera le terrible Edward Teach, plus connu sous le nom de Barbe Noire.

Du cinéma néo-zélandais, à la gloire hollywoodienne

Une ascension fulgurante, voilà comment on pourrait présenter la carrière de Taika Waititi. Découvert dans les années 2000 grâce à des métrages reconnus dans certains festivals (Two Cars, One Night et À chacun sa chacune), il devient définitivement un cinéaste à suivre durant la décennie suivante. En effet, ses trois films néo-zélandais Boy, Vampires en toute intimité et À la poursuite de Ricky Baker ont obtenu un grand succès international. Le réalisateur est ainsi reconnu pour sa grande patte comique, qu’il mixe parfaitement avec d’autres genres qui peuvent être dramatiques, horrifiques ou bien encore fantastiques.

Cette reconnaissance critique va attirer l’œil de Marvel Studios qui le recrute pour mettre en scène Thor : Ragnarok, troisième film de la saga centrée sur le Dieu du Tonnerre. Alors que les deux précédents longs-métrages avaient été fraîchement accueillis par la presse, le film réalisé par le Néo-zélandais connaît un accueil plus qu’enthousiaste. Taika Waititi poursuit sur la lancée avec la réalisation de Jojo Rabbit, pour lequel il reçoit l’Oscar du meilleur scénario adapté en 2020. Prochainement à la tête du quatrième volet de Thor, intitulé Love and Thunder, le metteur en scène est désormais incontournable à Hollywood.

Nouveau projet, nouveau rôle

Ce n’est pas la première fois que Taika Waititi prend part à un projet de série. En effet, il y a deux ans, il avait réalisé un épisode de The Mandalorian. Il est également le co-créateur de l'adaptation télévisée de Vampires en tout intimité, diffusée depuis le 27 mars 2019 sur FX.

Pour ce nouveau show de dix épisodes intitulé Our Flag Means Death, le réalisateur dirigera l’épisode pilote. Il sera également crédité comme producteur exécutif et acteur puisqu’il incarnera le célèbre pirate Barbe Noire. Ce n’est pas la première fois que ce célèbre personnage passe par la case de la série. En effet, on a pu le voir dans les séries Crossbones, Black Sails et la série animée One Piece.

Le feuilleton sera librement inspiré des aventures de Stede Bonnet. Ce dernier surnommé « le gentleman pirate » (du fait de son ancienne vie d’aristocrate) fut l’un des plus célèbres bandits des mers du début du XVIIIe siècle. Il croisera la route de Barbe Noire, avec qui il entretiendra une grande rivalité.

À noter que le pirate a déjà vu son nom être évoqué dans la saga Pirates des Caraïbes. Il est également apparu récemment dans la série Outlander. Enfin, les fans du jeu vidéo Assassin’s Creed se souviennent sans doute de ses apparitions dans le jeu Black Flag.

Waititi, acteur récurrent

Ce n’est pas la première fois que Taika Waititi passe devant la caméra d’une de ses productions. En effet, il est déjà apparu dans A chacun sa chacune, Boy, Vampires en toute intimité et A la poursuite de Ricky Backer. Surtout, il s’est glissé dans une version comique d’Hitler dans son propre film Jojo Rabbit. Son autre apparition la plus célèbre en tant qu’acteur est probablement chez Thor : Ragnarok, où il joue Korg. Il a repris ce rôle dans Avengers Endgame, et il le jouera de nouveau dans What If...? et Thor : Love and Thunder.

Korg (Taika Waititi) - Thor : Ragnarok ©Marvel Studios

Pour le moment, aucune date de diffusion n’a été communiquée par HBO pour la série Our Flag Means Death.