Tapie : cette scène qui a été "atroce" à tourner pour Laurent Lafitte

Dans une vidéo promotionnelle de la série "Tapie", Laurent Lafitte et Joséphine Japy sont revenus sur le tournage de la série disponible sur Netflix. Le comédien a notamment évoqué la scène qui a été la plus compliquée à jouer.

Tapie : une vie de succès... et d'échecs

Créée par Tristan Séguéla (16 ans ou presque, Un homme heureux) et Olivier Demangel, coscénariste d'Atlantique et Tirailleurs, Tapie s'inspire librement de la vie de l'un des hommes d'affaires les plus célèbres de France. Composée de sept épisodes, la série revient sur plusieurs chapitres marquants du parcours de Bernard Tapie, de la création de sa première entreprise à son mariage avec Dominique, en passant par sa brève expérience en tant que Ministre de la Ville et sa présidence de l'Olympique de Marseille.

Tapie ©Netflix

Passionnant et brillamment porté par le tandem Laurent Lafitte/Joséphine Japy, qui incarnent respectivement Bernard et Dominique Tapie, le programme réunit une distribution prestigieuse également composée de Camille Chamoux, Patrick d'Assumçao, Antoine Reinartz, Hakim Jemili, Ophélia Kolb, Sébastien Chassagne ou encore Fabrice Luchini. Le programme se penche sur le besoin de conquérir et de briller de son protagoniste, qui le propulse au sommet mais a également des conséquences néfastes, que ce soit sur sa famille ou sur les employés de ses sociétés.

Une scène "atroce" à tourner pour Laurent Lafitte

Pour la promotion de la série, Joséphine Japy et Laurent Lafitte sont revenus sur cinq anecdotes de tournage pour Netflix. L'acteur a notamment évoqué ses deux heures et demi de maquillage nécessaires pour se glisser dans la peau de l'entrepreneur, tandis que la comédienne s'est confiée sur son mal de mer, difficile à supporter pendant les séquences réalisées sur la reconstitution du Phocéa.

Tapie ©Netflix

Laurent Lafitte a par ailleurs révélé les scènes du programme les plus compliquées à tourner. Il s'agit de celles où Bernard Tapie fait un discours aux joueurs de l'OM lors d'un match contre le PSG et fête leur victoire. Le comédien a dû subir une chaleur étouffante renforcée par les prothèses, le maquillage et la perruque. L'acteur a assuré que dans ce vestiaire à "50 degrés", transformé en véritable "hammam", son costume, sa cravate et son imperméable n'ont pas arrangé la situation. Il a ajouté :

Il faisait une chaleur de boeuf, c'était atroce, dans un endroit hyper exigu, tout le monde sautait dans tous les sens, on fêtait la victoire. Je crois qu'il y avait même de la buée sur les caméras, on ne pouvait même pas tourner. C'était un truc de dingue. Il y avait tellement d'humidité qu'on était obligé d'attendre pour tourner. C'était dégoûtant !

La série Tapie est disponible sur Netflix.