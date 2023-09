Tapie : les coulisses de l'impressionnante métamorphose de Laurent Lafitte

Pour incarner le sulfureux homme d'affaires Bernard Tapie, Laurent Lafitte s'est métamorphosé, avec une apparence appartenant autant à son personnage qu'à lui-même. Entre prothèses faciales et prise de poids, il a expliqué les coulisses de cette transformation.

Laurent Lafitte au sommet dans Tapie

La fiction biographique Netflix sur Bernard Tapie, réalisée par Tristan Séguéla et interprétée par Laurent Lafitte est un succès. Si celui-ci n'a pas l'ampleur de la série phénomène allemande Chère petite, il n'en est pas moins très solide et lui dispute en France la première place du Top 10 séries. C'est que Tapie, partagée entre faits réels et pures inventions, est un rise and fall de grande qualité, servie par une production de haut niveau, un casting formidable. Et une interprétation magistrale dans le rôle-titre du comédien pensionnaire de la Comédie-Française.

Bernard Tapie (Laurent Lafitte) - Tapie ©Netflix

À 50 ans, l'acteur révélé au grand public par le film de son camarade du cours Florent et ami Guillaume Canet Les Petits Mouchoirs s'est imposé comme une des figures les plus talentueuses de sa génération. Comment ? Avec du talent pur, beaucoup de travail, et un investissement aussi total que toujours juste dans l'incarnation de ses personnages. C'est ainsi qu'il rend "son" Bernard Tapie fascinant, avec une performance parfaitement équilibrée entre le mimétisme et l'interprétation personnelle. Et pour ce rôle, Laurent Lafitte s'est transformé physiquement, pour un résultant stupéfiant.

Quatre décennies et du poids à prendre

Dans une interview accordée à Konbini, Laurent Lafitte a expliqué comment il était devenu physiquement le célèbre et sulfureux homme d'affaires français. Une métamorphose complexe puisque Tapie se développe des années 60 aux années 90, avec donc une apparence physique en constante évolution.

Comme il le détaille, Laurent Lafitte a en partie construit son personnage sur l'allure. Des perruques évidemment, pour ressembler le plus possible sur ce point à Bernard Tapie, et les costumes que le dirigeant d'entreprises affectionnait. Ensuite, pour s'approcher des traits du visage de Tapie - Laurent Lafitte insiste sur le fait que le réalisateur Tristan Séguéla et lui-même voulait un mélange entre Bernard Tapie et lui -, l'usage de petites prothèses faciales pour modifier légèrement ses propres traits. Pour obtenir cette première apparence, il fallait alors compter entre 2h et 2h30 de maquillage par jour.

Là où cette métamorphose est devenue plus exigeante, c'est en abordant la décennie 90, où Bernard Tapie a pris du poids, l'âge avançant. Laurent Lafitte explique donc que, la mini-série ayant été essentiellement tournée dans l'ordre chronologique, il a fallu une interruption d'un mois pour qu'il puisse prendre du poids et se rapprocher du gabarit de Bernard Tapie à cette époque. Ainsi, les dernières séquences de tournage, pour la partie finale de la série, ont demandé plus de maquillage qu'au début, Laurent Lafitte ne disposant pas non plus du temps suffisant pour gagner autant de poids et ne pouvant pas non plus se vieillir en un claquement de doigts.