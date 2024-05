Netflix : cette nouvelle série coréenne façon Squid Game cartonne

Lancée sur Netflix le 17 mai, la série "The 8 Show" a attiré bon nombre d'abonnés. Le programme coréen a convaincu par sa critique sociale et son concept, rappelant notamment "Squid Game".

C'est quoi The 8 Show sur Netflix ?

Créée par Han Jae-rim (Défense d'atterrir), The 8 Show commence alors que Bae Jin-sue s'apprête à se suicider à cause d'une importante dette. Alors qu'il vit dans un quartier qui est "un symbole de pauvreté", Bae Jin-sue n'a clairement pas d'avenir dans cette société. C'est pour cette raison qu'il s'est laissé convaincre de faire un emprunt à la banque et auprès d'usuriers. Mais l'investissement qu'il pensait être rentable ne l'a pas été, et le voilà au bout du rouleau. Ce qui aurait pu être le début d'un véritable drame, donne lieu à une séquence décalée qui donne rapidement le ton de la série et son sujet. À savoir une satyre de la société et des inégalités sociales.

Netflix 1 mois gratuit avec Canal+

Prêt à en finir, Bae Jin-sue reçoit un message. Un virement important vient de lui être envoyé pour "racheter le temps qu'il a perdu". Seulement, il y a une condition... Le garçon se retrouve alors emmené dans un immeuble pour participer à une émission de téléréalité avec sept autres candidats. Les voilà dans The 8 Show, dont le concept est simple : plus les candidats passent de temps dans l'immeuble, plus ils gagneront de l'argent. Cependant, si un candidat vient à mourir, l'émission s'arrêtera immédiatement, qu'importe le temps qu'il restait, et personne n'aura d'argent.

The 8 Show ©Netflix

Dès la découverte du décor de l'émission, on pense à Squid Game, qui avait été un succès mondial en 2021. De plus, là aussi les protagonistes sont motivés par l'appât du gain, et sont utilisés comme des rats de laboratoire. De plus, une fois dans le jeu, ils prennent conscience que celui-ci n'est pas si simple, avec des règles cachées et des inégalités entre les candidats. La tension monte, et les spectateurs assistent à ce jeu sordide.

Un nouveau succès coréen

The 8 Show a visiblement convaincu les abonnés de Netflix qui se sont empressés de découvrir cette nouvelle série après sa mise en ligne, le 17 mai. Le programme s'est en effet classé 2e du top 10 des nouvelles séries en France. Et il aurait même pu atteindre la première place, si la plateforme n'avait pas également mis en ligne la première partie de la saison 3 de La Chronique des Bridgerton.

Le retour ont été globalement positifs pour The 8 Show. Sur Allociné, la série obtient à ce jour une note moyenne de 3,4/5 de la part du public. Parmi les avis du public on peut lire : "Encore une master class de Corée !, "Une série assez prenante, dans la même veine que Squid Game", ou encore "Une excellente série à voir absolument si vous avez aimé Squid Game". Le programme a donc un sérieux potentiel pour toucher un large public. Pour autant, on ne l'imagine pas provoquer le même engouement que Squid Game, qui a d'ailleurs été dérivé en une vraie émission de télé-réalité...

The 8 Show est actuellement disponible sur Netflix.