The Acolyte : la série Star Wars de Leslye Headlan sera sur la Haute République

Des nouvelles informations au sujet de la série Star Wars pilotée par Leslye Headlan viennent de tomber lors de l'Investor Day de Disney. Le scénario fera un bond dans le passé pour se dérouler durant la Haute République, soit bien avant les trois trilogies.

Star Wars : le meilleur est-il à venir ?

Plus qu'une conclusion à une histoire qui compte 9 films, le dernier épisode a été une libération. Dans le sens où l'on va enfin pouvoir s'intéresser à autre chose qu'aux Skywalker. Disney ne fait pas l'unanimité dans son traitement de la marque Star Wars depuis l'acquisition de Lucasfilm. La trilogie finale souffre de nombreux défauts qui l'empêchent de trouver grâce aux yeux des fans. Ça n'a pas empêché de rapporter beaucoup d'argent, mais on sentait un cycle en train de prendre fin.

L'avenir de la marque sera différent, avec une autre façon de penser les scénarios. Au cinéma, le format de la trilogie va être mis au placard pour laisser différents auteurs inventer des histoires avec plus de liberté, sans être écrasés par les exigences d'un découpage en plusieurs films. Sur le petit écran, Disney+ devient un maillon essentiel pour inventer des programmes originaux. Avant The Mandalorian, les séries en prises de vue réelles n'existaient pas, il fallait se contenter de l'animation. La télévision inspire Lucasfilm qui met le paquet avec toujours plus de projets annoncés.

The Acolyte explorera la fin de la Haute République

Leslye Headlan (Poupée russe) est en charge de l'un d'eux. Lors de l'Investor Day, son titre a été révélé : The Acolyte. Visionnaire sera celui qui pourra deviner quel personnage se cache derrière ce surnom. Un rapport d'il y a plusieurs semaines expliquait qu'une nouvelle héroïne inédite allait être introduite, dans un show qui sera un thriller avec des éléments d'arts martiaux. Quelques précisions supplémentaires ont été lâchées, comme le fait que le script va s'installer dans les derniers jours de l'ère de la Haute République. Une époque encore trop méconnue, car elle se déroule des centaines d'années avant La Menace Fantôme. The Acolyte est positionné plus exactement environ 200 ans en amont du film qui a introduit Anakin Skywalker.

Lights of the Jedi ©Lucasfilm

Là, il est clair que l'on va prendre nos distances avec les trilogies, pour apporter de la nouveauté sur nos écrans. La Haute République sera abordée dans une série de livres publiée en 2021 (Lights of the Jedi ouvre les hostilités le 5 janvier prochain aux USA). La série arrivera en complément de tout ça, il sera judicieux de s'y intéresser pour obtenir des détails. Au début de la Haute République, la vie dans la galaxie s'avère assez paisible, les jedi règnent tranquillement en raison d'une présence Sith très moindre. La règle des Deux aide, empêchant plus de deux Sith d'exister en même temps (un maître et un élève). Hélas, ce n'est qu'une façade, car en secret se monte un plan pour renverser la tendance. Sacrée promesse que cette série vient de nous faire.

The Acolyte n'a pas dévoilé de synopsis. Mais la logique amène à penser que l'on va découvrir comment le côté obscur s'organise dans l'ombre pour orchestrer sa contre-attaque, des années après leur défaite écrasante contre l'Ordre Jedi. On peut se livrer au petit jeu des estimations pour deviner quels méchants entreront en action. Si vous voulez assurer un billet, miser sur Dark Plagueis ou le clan des Nihil n'est pas un pari risqué. Comme nous vous le disions, les livres serviront de baromètre pour anticiper les événements de la série. Vous aurez le temps de les dévorer l'année prochaine, en attendant une série qui n'a pas encore de date de diffusion.