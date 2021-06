The Bad Batch : la série Star Wars dévoile sa bande-annonce de mi-saison

Disney et LucasFilm viennent de dévoiler une toute nouvelle bande-annonce de « The Bad Batch », pour présenter la seconde partie de cette première saison. Eh oui la Clone Force 99 est déjà à la moitié de son histoire.

The Bad Batch : Dave Filoni toujours aux commandes

Chaque vendredi, la plateforme Disney+ dévoile un nouvel épisode de The Bad Batch. Pour le moment, 9 chapitres ont vu le jour, permettant ainsi de raconter les nouvelles aventures de la Clone Force 99. Cette équipe hétéroclite a été introduire dans la dernière saison de The Clone Wars. Toujours dirigée par Dave Filoni (qui s'est occupé des autres shows animés), The Bad Batch est la 4ème série Star Wars animée à voir le jour. Celle-ci raconte les nouvelles aventures d'un groupe de clones dysfonctionnels, qui n’ont pas été touchés par l’Ordre 66. Enfin, si Hunter, Tech, Wrecker et Echo sont restés insensibles, Crosshair a rejoint l’ennemi. Mais une nouvelle recrue en la personne d'Omega a complété le crew.

Nouvelle bande-annonce

Disney vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce de The Bad Batch pour accompagner la mi-saison. Ce nouveau teaser reprend des images de la première moitié de saison, mais permet également d’apporter un regard inédit sur la suite des événements. Omega semble traquée par l’entièreté de la galaxie, ce qui n’arrange pas les affaires de la Clone Force 99. Le groupe semble vouloir éviter les ennuis, mais est suivi de près par de nombreux ennemis ou chasseurs de primes comme Crosshair, Cad Bane (qui vient de débarquer dans la série) et Fennec Sand. Cette dernière, également présente dans la deuxième saison de The Mandalorian, va visiblement jouer un rôle plus important lors de cette seconde partie.

The Bad Batch ©Disney+ / LucasFilm

Cette deuxième partie de saison va également devoir expliquer le rôle d'Omega dans l’intrigue de la série, et plus largement dans l’univers Star Wars. Cette nouvelle héroïne va certainement avoir un rôle primordial à jouer au sein de la licence. Reste maintenant à savoir comment Dave Filoni va intégrer son histoire au reste de Star Wars. Et n'oubliez pas, un nouvel épisode est disponible chaque vendredi sur Disney+.