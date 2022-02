The Batman : Matt Reeves veut créer un Batverse sur HBO Max

Avec la sortie de "The Batman" le 2 mars 2022, c'est tout un nouvel univers qui va s'ouvrir. Parce qu'en plus de ce film, et ses potentielles suites, Matt Reeves est à la production de deux spin-offs destinés à HBO Max. Objectif qu'il assume entièrement : créer un Batverse.

Du bon usage de la plateforme HBO Max

Et si Warner avait trouvé la bonne formule ? En 2021, ses films sont sortis simultanément au cinéma et sur HBO Max, ce qui a occasionné pas mal de remous et de critiques. Une décision motivée par l'ouverture aléatoire des salles, contrainte par la situation sanitaire, et aussi par la volonté de gagner un maximum d'abonnés à la plateforme de streaming. Maintenant, les studios Warner reviennent en 2022 à des sorties au cinéma en exclusivité pour 45 jours. Une décision rassurante, qui préserve l'expérience en salles, et qui surtout permet d'y voir plus clair dans la stratégie de contenus des studios, à commencer par la sortie de The Batman.

The Batman ©Warner Bros.

On anticipe, puisque le film de Matt Reeves ne sera dans les salles que le 2 mars 2022. Mais il est déjà quasiment acté qu'une trilogie est en construction. Rappelons qu'avant la trilogie de Christopher Nolan avec Christian Bale, Tim Burton devait réaliser Batman Forever, sorti en 1995, et ainsi compléter sa trilogie après Batman et Batman, le défi. Warner en a décidé autrement, refroidi par le succès mitigé de ce dernier, et confié la réalisation à Joel Schumacher, pour le piètre résultat qu'on connaît. Si The Batman est un succès, Matt Reeves et Robert Pattinson vont ainsi enchaîner.

The Batman, première pierre d'un nouvel univers ?

L'univers de The Batman va donc se développer sur grand écran, mais sera partagé dans un Batverse, qui lui s'épanouira sur HBO Max. On le sait déjà, deux séries spin-off sont en effet déjà en développement. Il s'agit de Gotham City PD et d'une série sur le Pingouin, avec pour celle-ci Colin Farrell reprenant le rôle qu'il tient dans le film de Matt Reeves. Dans une interview donnée à Entertainment Weekly, ce dernier a déclaré :

Ce que je veux faire avec le film The Batman, c'est créer un Batverse. On ne fait pas une histoire en se disant "c'est le premier chapitre", parce qu'il n'y aura peut-être pas de deuxième chapitre. Il faut que l'histoire soit donc autonome. Mais en l'occurence l'univers de Batman est si riche en personnages que quand vous approchez d'une fin, vous pouvez déjà penser à la suite. L'idée, évidemment, est que l'histoire de Gotham est sans fin.

Avec déjà ces deux séries en développement, on ne serait pas étonnés de voir Zoë Kravitz reprendre prochainement son rôle de Catwoman dans une mini-série du Batverse, à la manière de Colin Farrell. Celui-ci, dans The Batman, n'est qu'un criminel de niveau moyen, pas encore un boss du crime. Ainsi, sa série va montrer son ascension, comme l'indique encore Matt Reeves :

L'idée à l'origine de ce que j'imaginais concernant, pour la suite, le Pingouin, c'est cette sorte d'histoire un peu "American dream in Gotham", presque comme Scarface, l'ascension d'un personnage dont on sait qu'il accède à un statut mythique.

On a donc hâte de voir The Batman. Pour le grand film qu'il promet d'être, mais aussi parce qu'à partir de sa sortie les annonces autour de ce fameux Batverse devraient se multiplier !