The Batman : on sait quand se passera la série spin-off sur le Pingouin

Pouvait-on rêver mieux ? Pas vraiment. Dans la mesure où le film qui fera suite à "The Batman" n'est pas pour tout de suite, le Batverse désiré par Matt Reeves va se développer notamment dans la série spin-off dédiée à Oswald Cobblepot, le célèbre Pingouin. Son interprète Colin Farrell a donné quelques éléments sur le début de cette nouvelle histoire.

The Batman : grandiose introduction à un nouvel univers

Chez Warner et DC, l'avenir concernant Batman et son univers s'annonce radieux. Avec le succès critique et commercial de The Batman - déjà plus de 250 millions de dollars au box-office mondial en quelques jours -, la prestation très convaincante de Robert Pattinson dans le rôle-titre et le projet de Batverse annoncé par Matt Reeves, les planètes semblent s'aligner pour le Chevalier Noir et ses fans. Et maintenant que The Batman a posé son cadre et son ambiance, toute l'attention se porte sur le projet de série spin-off HBO MAX sur le Pingouin, brillamment interprété par Colin Farrell dans le film.

The Batman ©Warner Bros.

La série prendra la suite de The Batman

Dans des propos rapportés par Entertainment Tonight, l'acteur irlandais a lâché quelques éléments sur la série spin-off dédiée à Oswald Cobblepot, criminel notoire de Gotham et dans The Batman bras droit de Carmine Falcone. Une présence en retrait par rapport à celle du Riddler, mais qui a a été marquante et va donc avoir son prolongement.

Il faut qu'on se penche sur ce qui le fait devenir l'homme qu'il est. Je pense ainsi que cette histoire reprendra là où le film s'arrête, peu de temps après son dernier plan. On va faire un pas de côté dans le monde d'Oz et voir comme il se met à rêver de remplir le vide de pouvoir qui existe.

Attention, si vous n'avez pas encore vu The Batman, il est préférable de passer son chemin. À la fin de The Batman, Oswald Cobblepot est arrêté la police de Gotham. On peut imaginer qu'un bref séjour à Arkham s'impose, histoire d'établir peut-être des liens avec d'autres personnages et explorer une partie de ce lieu iconique. Mais il faudra aussi, dans cette série, montrer une rapide ascension, si elle ne devait avoir qu'une saison. Une histoire que Matt Reeves lui-même comparait à Scarface. Colin Farrell s'enthousiasme ainsi de pouvoir étudier le personnage du Pingouin en profondeur.

C'est un personnage adorable, avec sa vulnérabilité. Sa violence est là, son attrait pour elle et sa capacité à en user sont là, mais comme tout le monde il a ses aspects plus humains. Ce sera amusant de trouver cet endroit et de l'explorer.

C'est effectivement ce qu'on peut apercevoir dans The Batman, un Oswald Cobblepot qui n'est pas encore l'iconique super-vilain, mais que Colin Farrell rend à la fois déjà inquiétant et divertissant, avec des éclairs d'humour dans la noirceur qui caractérise ce Gotham là.