The Big Bang Theory : la réunion n'est pas pour tout de suite

Mayim Bialik, qui interprète Amy dans "The Big Bang Theory" s'est exprimé quant à une potentielle réunion des acteurs et non, elle ne sera pas pour tout de suite.

Cela fait à peine un an que The Big Bang Theory a diffusé son dernier épisode et les rumeurs d’une réunion vont déjà bon train. Cependant, ce sont des rumeurs qui ont vite été étouffées par Mayim Bialik, qui a interprété Amy Fowler depuis la saison 3. Son personnage est devenu une partie intégrante de la série, notamment en devenant la petite amie - puis femme - de Sheldon (Jim Parsons).

Au risque de décevoir les fans de la série comique, il ne faudra pas s’attendre à revoir Leonard, Sheldon et le reste de la bande de si tôt. Les acteurs sont tous occupés par leurs projets personnels. Cependant, une réunion est aussi impossible maintenant, dû à des préoccupations légales. Mayim Bialik s’est exprimé à ce sujet :

La réalité de l’industrie est que nous avons tous nos propres projets de nos côtés et plein d’autres choses qui se passent. En ce moment, Jim Parsons et moi sommes en train de produire une série qui s’appelle Call Me Kat et toute mon attention y est portée. Et je le répète, il y a toute une partie légale qui est très ennuyeuse et qui stipule pourquoi certaines séries ont des réunions et d’autres non. Cependant, je pense que c’est trop tôt.

Une réunion de The Big Bang Theory pas impossible

Selon Screenrant, il y a tout de même des chances que cette fameuse réunion passe d’une simple rumeur à une réalité. Des années après la fin de Friends par exemple, les fans n’ont jamais abandonné l’idée d’avoir leur réunion et l’annonce a été faite cette année. Les reboots et les remakes sont très fréquents et une réunion de The Big Bang Theory dans quelques mois - ou plutôt années - n’est pas une idée aussi folle.

Pendant 12 saisons, nous avons suivi les aventures d’un groupe de 7 amis, - pour la plupart des scientifiques aux aptitudes sociales douteuses - vivant à Los Angeles. Malgré un début timide, The Big Bang Theory devient un succès massif d'audience aux Etats-Unis. Une saison 13 était une possibilité avant que Jim Parsons exprime son désir de quitter la série. La dernière saison et notamment le dernier épisode étaient remplis d’émotion pour les acteurs ainsi que pour les fans.

Quoi qu’il en soit, les fans de The Big Bang Theory peuvent pour l’instant toujours se consoler avec le préquel de la série, Young Sheldon.