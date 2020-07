The Boys : Amazon Prime Vidéo annonce déjà la saison 3 !

L'excellente série "The Boys" est attendue au début du mois de septembre pour une seconde saison, toujours sur Amazon Prime Video. La Comic-Con@Home a permis d'apprendre qu'une troisième salve d'épisodes avait été commandée. Une excellente nouvelle !

Les super-héros ingérables de The Boys

Avant la série The Boys, il y a les comics de Garth Ennis et Darick Robertson. Les super-héros ne sont pas aussi respectables que ceux que l'on peut croiser chez Marvel ou DC. Dans ce monde, ils sont connus par le public et exploités comme des produits commerciaux. L'équipe des Sept est managée par l'entreprise Vought International, qui veut gérer leur image et leur promotion. Mais ces employés ne sont pas comme les autres et leur comportement n'a rien d'irréprochable. Hughie (Jack Quaid) va le découvrir à ses dépends, le jour où un héros tue sa copine sous ses yeux. Il comprend que ces prétendus sauveurs ont une part sombre et des casseroles. L'homme va s'allier avec Billy Butcher (Karl Urban) pour former une équipe capable de faire tomber les Sept. The Boys c'est violence, grossièreté, un angle différent dans le genre et un casting impeccable. La première saison a fait l'unanimité, la seconde arrive le 4 septembre prochain, toujours sur Amazon Prime Video.

Une saison 3 commandée

La série s'est faite une place lors de la Comic-Con@Home avec un panel centré sur la saison 2. Mais ce qu'on retiendra le plus, alors que la diffusion approche, c'est l'officialisation d'une troisième saison. Les producteurs Seth Rogen et Evan Goldberg ont annoncé que la série était renouvelée, pour notre plus grand bonheur. Il est encore trop tôt pour évoquer une date de sortie mais avec le rythme qu'a pris The Boys, on peut déjà l'attendre pour la fin d'année 2021, toujours chez Amazon. Avant de balancer des hypothèses sur la direction que prendra le scénario dans cette suite, on attend de voir où iront les prochains épisodes. La grosse nouveauté est l'arrivée de de Stromfront (Aya Cash) et de sa team, les Payback. Ils vont ajouter leur grain de sel dans un univers où deux équipes se tirent la bourre. L'acteur Jack Quaid a teasé une saison 2 qui ira encore plus loin que par le passé. Nous voilà prévenus et terriblement impatients !