The Boys : la saison 2 ira "tellement plus loin" - CinéSéries

"The Boys" a séduit le public avec son appétence pour une violence exacerbée. La série montre le monde des super-héros sous un jour moins glorieux par rapport à ce que font Marvel et DC. La saison 2 promet de mettre la barre encore plus haut d'après Jack Quaid.

Les ambivalents super-héros de The Boys

La série The Boys est tirée des comics éponymes de Garth Ennis et Darick Robertson. Le concept prend à contre-pied ce qu'on voit d'habitude dans le genre en montrant l'envers du décors. Ici, les super-héros de l'équipe des Sept sont des superstars et ont un contrat avec l'agence Vought International. Elle est en charge de leur image auprès du public et camoufle leurs (nombreux) abus. Quand le pauvre Hughie voit sa copine mourir à cause de l'un de ces héros, il va s'allier avec Billy Butcher pour révéler au monde entier le vrai visage des Sept et leur faire payer pour leurs crimes.

The Boys : une prochaine saison qui va frapper fort

Amazon a fait sensation avec la première saison de cette adaptation. La seconde saison va continuer l'affrontement entre les Sept et les Boys. La plateforme a déjà délivré un aperçu de ce qui nous attend avec une bande-annonce très efficace. Le dernier épisode en date avait laissait Billy Butcher et Homelander (Anthony Starr) en duel. Le personnage de Karl Urban devrait s'en sortir étant donné sa grande place dans l'intrigue. Mais à quel prix ? Ce qui est sûr, c'est que cette suite ne compte pas s'assagir ! Lors d'une interview chez Entertainment Weekly pour la promotion de la saison 2, Jack Quaid promet que personne n'est prêt pour ce qu'on va voir.

Nous sommes allés tellement plus loin. Personne n'est prêt. Vraiment. Personne. J'ai fait des choses sur cette saison que je n'oublierai jamais, que je n'avais jamais faites dans ma carrière et que je ne referai probablement plus à l'avenir. Nous allons juste encore plus haut avec des moments fous et des blagues.

Une baisse de régime serait malvenue maintenant que la série nous a habitué à ne pas respecter grand chose. Le combat entre les deux camps risque aussi de se complexifier avec l'arrivée de Stromfront (Aya Cash) et de son équipe, les Payback. Toujours dans la même interview, Jack Quaid tease que d'autres personnages surprenants vont entrer dans la danse. On a forcément hâte de voir tout ça parce que The Boys a été l'une des meilleures séries de 2019. Il est possible de se faire une idée avec les trois premières minutes de la saison diffusées par Amazon. Le ton est donné dedans, comme dans cette affiche ci-dessous où Homelander se soulage sur un toit. Soyez au rendez-vous le 4 septembre prochain pour découvrir le reste !