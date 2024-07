The Boys : ce détail d’Homelander que les fans adorent

De nombreux fans de "The Boys" s’amusent de voir le personnage d’Homelander siroter du lait dans plusieurs scènes. L’interprète du personnage s’est justement exprimé sur cette caractéristique et son origine.

L’obsession étrange d’Homelander dans The Boys

The Boys fait désormais partie des titres majeurs parmi le catalogue des séries de Prime Video. Adapté des comics de Garth Ennis et Darick Robertson par Eric Kripke, le show imagine un monde dans lequel les super-héros sont employés par une énorme société. Et où bon nombre de ces « héros » n’en sont en fait pas réellement. Poussés par leurs intérêts personnels, ils sont même devenus un véritable danger pour le reste de la population. Une bande de justiciers décide alors de les arrêter.

The Boys a rapidement séduit les abonnés de Prime Video. Peu de temps après son lancement, la série est devenue l’une des plus populaires de la plateforme de streaming. Notamment grâce à Homelander, incarné brillamment par Anthony Starr. Le personnage a marqué les esprits pour de nombreuses raisons. L’une d’elles étant cette obsession si particulière qu’il possède pour le lait. Or, son interprète s’est récemment exprimé sur le sujet.

Anthony Starr s’exprime sur le sujet

L’obsession étrange de Homelander pour le lait est l’un traits qui amuse le plus de nombreux fans de The Boys. À l’occasion de la sortie de la saison 4 de la série, Anthony Starr a été interrogé par Rolling Stones sur cette caractéristique. L’acteur a révélé que cela était devenu une « signature » de son personnage. Car, dès le début de la saison 2, le créateur de la série a décidé de remettre de manière régulière des scènes montrant cette obsession du personnage :

Maintenant, à chaque opportunité que nous avons, le lait est de sortie. On n’a même pas besoin d’en faire quoi que ce soit. Si je regarde simplement quelqu’un en sirotant du lait, cela créé quelque chose d’inattendu. C’est devenu quelque chose de vraiment fun. Les fans y sont vraiment devenus attachés.

Le comédien a ajouté qu'il avait trouvé la scène de la saison 2, où Homelander boit le lait maternel de Madelyn Stillwell, tellement "drôle et bizarre", qu'il a ensuite demandé au créateur de mettre d'autres séquences de la sorte. Sauf qu'Eric Kripke était déjà sur le coup.

Je crois que j'ai envoyé un e-mail à Eric après cette scène, disant : « Il faut qu'on mette autant de lait que possible dans cette série. Ce sera comme un petit motif ou une signature. On doit le faire ». Et il m'a répondu : « J'ai une longueur d'avance sur toi. J'en mets partout ».

Ceux qui apprécient particulièrement les scènes montrant l’obsession d’Homelander pour le lait vont donc être ravis de constater que le créateur de The Boys compte en proposer d’autres tant que la série ne sera pas finie.

Trois autres épisodes avant le cinquième et dernier chapitre

Prime Video a déjà commencé à diffuser la quatrième saison de The Boys. Les cinq premiers épisodes sont d’ores-et-déjà disponibles sur Prime Video. Le sixième arrivera ce jeudi 4 juillet. Puis, le septième sera mis en ligne le 11 juillet, et le huitième et dernier une semaine après, soit le 18. Comme annoncé il y a quelques semaines, il y aura ensuite une cinquième saison. Celle-ci sera la dernière du show. Elle devrait une nouvelle fois être composée de huit épisodes. On peut espérer pouvoir la découvrir en 2025, même si aucune date n’a été donnée à l’heure actuelle.