The Boys : la fin de la série est annoncée !

À quelques jours du lancement de "The Boys" saison 4 sur Prime Video, Eric Kripke a annoncé que la fin était proche pour la série. Le créateur compte conclure son récit après la saison 5.

The Boys : la série de Prime Video va bientôt se terminer

Dès son lancement en 2019, The Boys s'est imposée sur Prime Video. La série a vite conquis les spectateurs par son esprit irrévérencieux, son mélange d'humour et de violence, et sa représentation du monde des super-héros. Car dans ce show, les "Supes" ne sont pas aussi glorieux qu'ils devraient l'être. Ce sont davantage des célébrités, voire des produits marketing aux nombreux vices et qui n'hésite pas à profiter de leurs capacités extraordinaires pour leurs propres intérêts.

Malheureusement, même les bonnes choses ont une fin. Et il semblerait qu'on s'en approche dangereusement pour la création d'Eric Kripke, tirée des comics de Garth Ennis et Darick Robertson. Alors que la saison 4 de The Boys s'apprête à débuter sur Prime Video, le créateur a annoncé sur X (anciennement Twitter) qu'il allait bientôt conclure le show. Mais pas à l'issue de la quatrième saison. Après la saison 5 ! Il a aussi précisé qu'il ne s'agissait pas d'une annulation de la part du service de streaming, mais sa volonté depuis le début de développer l'histoire de The Boys sur cinq saisons.

La diffusion de The Boys saison 4 cette semaine est le bon moment pour l'annoncer : la saison 5 sera la dernière saison ! Cela a toujours été mon plan, je devais juste être prudent jusqu'à ce que j'obtienne l'accord final de Vought. Je suis ravi d’amener l’histoire à un point culminant sanglant, épique et humide. Regardez la saison 4 dans 2 JOURS, car la fin a commencé !

Une saison 5 et puis quoi ?

Par ses mots, Eric Kripke tease également la saison 4 de The Boys. S'il s'agit du début de la fin, on peut s'attendre à ce que le combat entre Homelander et tous ses opposants (à commencer par Butcher) prenne de l'ampleur. Mais aussi à ce que la situation dans le pays devienne de plus en plus chaotique. La saison 3 de The Boys avait commencé à montrer une scission forte entre les pro-Homelander, qui l'ont soutenu même lorsqu'il a tué devant tout le monde un manifestant, et ceux qui sont contre le "super-héros". Une situation qui est évidemment un révélateur de l'Amérique, puisque depuis ses débuts The Boys porte un regard critique sur la création des idoles.

Les fans de The Boys auront donc droit à une vraie conclusion avec la saison 5. Ce qui ne veut pas dire que l'univers s'arrêtera là. Rappelons que le spin-off Gen V, diffusé en septembre 2023 sur Prime Video, a aussi connu un beau succès et a été renouvelé par la plateforme de streaming pour une saison 2. On ne sait pas encore si ce show ira au-delà de ce nouveau chapitre. Mais il serait très surprenant que Prime Video ne profite pas davantage du succès de cet univers. D'ailleurs, un autre spin-off est en préparation.

The Boys saison 4 sera à découvrir sur Prime Video à partir du 13 juin.