The Boys : Jeffrey Dean Morgan va peut-être rejoindre la saison 3

La star est encore en négociations avec le showrunner. Mais d'après ce dernier, Jeffrey Dean Morgan serait en pourparlers pour rejoindre la saison 3 de "The Boys" dans un rôle spécial et central.

The Boys : la série à succès

Créée en 2019 par Eric Kripke, la série The Boys a rencontré un succès fulgurant. Diffusé sur Amazon Prime Vidéo, le show est adapté des comics cultes de Garth Ennis. Cet auteur a proposé une approche différente de l'univers des super-héros à travers une série de comics publiée de 2006 à 2012. La première saison, portée par Karl Urban, Jack Quaid et Erin Moriarty s'est avérée être une totale réussite. Face à cet enthousiasme, l'équipe s'est déjà lancée dans une deuxième saison attendue en septembre prochain sur la plateforme. Quant à Eric Kripke, il pense déjà à la suite.

Mais qui est Jeffrey Dean Morgan ?

Jeffrey Dean Morgan est une grosse pointure. Un acteur relativement culte dans le milieu du cinéma depuis 1991. Il a d'abord tourné dans des séries TV, souvent comme second rôle. Il apparaît par exemple dans Urgences, JAG, Les Experts, Monk, Weeds, Supernatural ou encore Grey's Anatomy. Son visage commence alors à devenir familier aux yeux du public, et il commence à tourner dans des productions cinématographiques. Il campe notamment Le Comédien dans l'incroyable Watchmen de Zack Snyder. Il est également au casting de P.S. I Love You, de The Losers ou encore de The Salvation. Mais c'est évidemment son rôle de Negan dans la série The Walking Dead qui lui assure une popularité internationale nouvellement acquise.

Jeffrey Dean Morgan bientôt dans The Boys ?

C'est au micro de Collider qu'Eric Kripke, le showrunner de The Boys, a annoncé la nouvelle. Pour rappel, les deux hommes se connaissent très bien puisqu'Eric Kripke est le créateur de la série Supernatural dans laquelle Jeffrey Dean Morgan interprétait le père des deux héros Sam et Dean. Eric Kripke affirme donc qu'il est actuellement en discussions avec Jeffrey Dean Morgan pour qu'il rejoigne le casting de The Boys au cours de la saison 3. Bien que rien ne soit encore officiel, Eric Kripke aimerait beaucoup recruter l'acteur :

Je le veux absolument. Il y a un rôle dont nous parlons déjà. Mais nous devons nous coordonner. Parce que vous savez, il est sur The Walking Dead, donc il est très occupé. Mais nous avons déjà parlé d'un rôle. Nous nous envoyons régulièrement des textos pour essayer de trouver un moyen pour qu'il participe au show. La volonté est là en tout cas.

Eric Kripke n'a pas évoqué le rôle en question. Difficile de savoir qui Jeffrey Dean Morgan pourrait interpréter, ni même s'il s'agira d'un personnage du comics ou une invention de la série. En outre, la participation de l'acteur n'est pas encore officielle, puisqu'il va devoir se libérer de The Walking Dead...