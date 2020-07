The Boys saison 2 : Amazon dévoile la bande-annonce - CinéSéries

La saison 2 de "The Boys" arrivera sur Amazon Prime Vidéo le 4 septembre prochain. Pour patienter le service américain a enfin dévoilé la bande-annonce de cette nouvelle saison très attendue.

L'histoire de The Boys

A l'origine The Boys est un comic de Garth Ennis et Darick Robertson. En 2019 Amazon lançait son adaptation en série, développée par Eric Kripke. Le show présente un monde où les super-héros sont reconnus dans le monde. Un jour, Hughie, un vendeur dans un magasin d'électronique, assiste à la mort accidentelle de sa fiancée par l'un des super-héros, A-Train. Il est par la suite approché par Billy Butcher, bien décidé à éliminer les membres des Sept, les super-héros les plus populaires qui s'avèrent en réalité bien moins héroïque qu'ils ne le laissent paraître.

La première saison de The Boys a été une vraie réussite pour Amazon, aussi bien critique que du côté du public. Retrouvez d'ailleurs ici notre critique de la saison 1 de The Boys. Pour nous, en plus d’être visuellement impeccables, The Boys est surtout une excellente série qui porte un regard critique sur l’Amérique et la création de ses idoles.

Enfin une bande-annonce pour The Boys saison 2

A la fin de la saison 1, Billy Butcher se retrouvait face à Homelander. Un parfait cliffhanger pour donner envie de découvrir au plus vite la saison 2. Il aura néanmoins fallu patienter un an avant de pouvoir se faire une idée des nouveaux épisodes. En effet, Amazon vient de dévoiler la bande-annonce. Et, sans surprise, The Boys devrait être toujours aussi dingue, violente et explosive.

On nous dit dans cette vidéo que le monde a toujours besoin de super-héros. D'autant plus maintenant que Billy Butcher et son équipe se sont rendus célèbres. Ils seront les cibles principales des Sept, mais pas que. La venue d'un nouveau personnage, Stromfront, interprété par Aya Cash, pourrait également mettre du désordre, dans un camp comme dans l'autre. Cette dernière est une soldat conçue par le Troisième Reich qui dirige une autre équipe de super-héros, les Payback. De quoi promettre du lourd pour cette saison 2 de The Boys prévue sur Amazon Prime Vidéo le 4 septembre.