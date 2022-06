The Boys saison 3 : Chace Crawford (l'Homme Poisson) garde un très mauvais souvenir de la scène du poulpe

[Attention, cet article contient des spoilers !] Dans l'épisode 3 de la troisième saison de "The Boys", l'Homme Poisson se force à engloutir un malheureux poulpe vivant. Une scène qui n'a pas vraiment été agréable à tourner pour l'acteur Chace Crawford.

The Boys, saison 3 : l'Homme Poisson tente de se racheter

Depuis le 3 juin, la bande de Billy Butcher (Karl Urban) et les super-héros menés par le Protecteur (Antony Starr) sont de retour sur Prime Video pour un nouveau carnage avec la saison 3 de The Boys. Hormis quelques scènes à la fois répugnantes et hilarantes, ces nouveaux épisodes débutent de façon plutôt calme. S'ils ne sont pas contre un bon coup de pression ou une exécution sanglante, les personnages sont davantage dans la stratégie.

Le Protecteur essaie de garder son calme, Hughie Campbell (Jack Quaid) fait tout pour contenir Butcher maintenant qu'ils travaillent pour le gouvernement, Stella (Erin Moriarty) tente d'accroître son influence au sein de Vought pour mettre à mal le leader des Sept... Quant à Kevin Moskowitz (Chace Crawford), plus connu sous le pseudonyme de l'Homme Poisson, il ne ménage pas ses efforts pour retrouver sa place d'antan parmi les super les plus célèbres de la planète.

The Boys ©Prime Video

Il adapte donc parfaitement son discours pour rendre sa rédemption crédible et n'hésite pas à se mettre à genoux pour le Protecteur. Totalement soumis au chef tyrannique, il exécute toute ses demandes, même lorsqu'il s'agit de dévorer ses congénères vivants...

"Ça a été un drame à goûter"

Dans l'épisode 3, l'Homme Poisson se force à engloutir Timothy, un pauvre poulpe sur lequel il a flashé quelques minutes plus tôt. Chace Crawford est revenu sur le tournage de cette scène rappelant un passage marquant d'Old Boy, qui n'a pas été une partie de plaisir.

Interrogé par Télé-Loisirs, le comédien révélé par Gossip Girl a expliqué que s'il n'a pas eu à ingérer de véritables poulpes à l'inverse de Choi Min-sik - ce que la PETA a d'ailleurs salué - la préparation pour simuler la mort du malheureux Timothy n'était pas ragoûtante :

Ils ont fait plusieurs tests avec diverses choses mais il y en a eu un où les tentacules ressemblaient à du mochi (une préparation à base de riz gluant, ndlr). Comme si c'était une sorte de mochi bizarre et dégoûtant avec une sorte de sirop, ou quelque chose comme ça. Ça a été un drame à goûter.

L'acteur a ajouté :

Ce qui était marrant, c'est qu'ils ont demandé à un moment si quelqu'un avait des restrictions alimentaires. Et j'ai répondu : "Je suis vegan". Ils ont alors fait toute cette incroyable nourriture vegan. Mais comme j'avais l'impression de manger Timothy, c'était dégoûtant.

À l'écran, l'illusion est elle aussi parfaite !