The Boys saison 3 : de la violence, du sexe et de la comédie musicale dans la bande-annonce

Amazon Prime Video vient de dévoiler la première bande-annonce de la saison 3 de « The Boys ». Une vidéo sans dialogue, simplement musicale, qui met l'accent sur la violence et le côté décalé du show.

The Boys : le succès de la série super-héroïque se poursuit

En 2006, l'auteur de bandes dessinées Garth Ennis imagine un nouveau comic centré sur les super-héros : The Boys. Dessinée par Darick Robertson, cette nouvelle saga se crée rapidement une identité forte et inédite par rapport aux comics habituels du genre, dominés par Marvel et DC. Ici, l'intrigue est propice à une violence sans limite et à une sexualité délurée. The Boys s'adresse à un public adulte et imagine un monde où les super-héros sont des ordures de première qui abusent de leurs pouvoirs et de leurs prérogatives. Heureusement, Butcher et son équipe sont là pour arrêter toute cette folie.

The Boys ©Wildstorm

En 80 numéros, les comics The Boys se sont imposés comme une référence du genre. Depuis 2019, Amazon Prime Video produit une série adaptée de l’œuvre de Garth Ennis. Eric Kripke s'occupe de ce show déjà iconique, notamment emmené par Karl Urban en Butcher, Antony Starr en Homelander ou encore Jack Quaid en Hughie.

Une saison 3 qui promet d'être explosive

Attendue le 3 juin prochain sur Amazon Prime Video, la saison 3 de The Boys vient de dévoiler sa première bande-annonce (en une d'article). De superbes images qui rappellent le ton et la violence qu'on avait dans la série lors des deux premières saisons. Eric Kripke semble avoir poussé les curseurs du gore à leur paroxysme. Sur la musique Bones d'Imagine Dragons, les spectateurs retrouvent leurs personnages préférés : Butcher, Hughie, Starlight, le Français, Homelander ou encore The Deep. Ils sont tous là, et semblent être en grande forme pour ce retour très attendu.

The Boys ©Amazon Prime Video

A-Train a changé de style et de costume, Butcher semble avoir inhalé du composant V pour obtenir lui-même des pouvoirs, et Soldier Boy fait sa première apparition. Le show va également présenter la première confrontation entre Butcher et Homelander. Enfin, le style de la série semble évoluer puisque cette bande-annonce suggère même qu'un passage ou qu'un épisode entier pourrait être proposé sous la forme d'une comédie musicale. Bref, une première bande-annonce très généreuse en terme d'images, et qui garde secrètes les composantes de cette nouvelle intrigue. Rendez-vous le 3 juin prochain !