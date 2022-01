The Boys saison 3 : une nouvelle image de Soldier Boy

"The Boys" reviendra le 3 juin pour une saison 3. Après un premier teaser dévoilé par Amazon Prime Video, découvrez une nouvelle image de Soldier Boy qui sera introduit dans les prochains épisodes.

The Boys continue sur Amazon

Après deux saisons particulièrement appréciées par le public et la presse, The Boys reviendra prochainement sur Amazon Prime Vidéo pour une saison 3. Le service de streaming a récemment dévoilé un premier teaser pour annoncer la date de diffusion des prochains épisodes. Le show reviendra donc le 3 juin. On retrouvera ainsi, entre autres, Stella (Erin Moriarty) et Homelander (Antony Starr), deux super-héros de l'entreprise Vought. Dans la première saison, la jeune femme encore naïve découvrait que les super-héros menés par Homelander étaient loin d'être aussi vertueux qu'ils ne veulent le faire croire au public. Sa rencontre avec Hughie (Jack Quaid) l'amena à jouer les agents doubles pour faire tomber le groupe des Sept. Un désir partagé avec Butcher (Karl Urban) aux méthodes bien moins pacifiques.

The Boys ©Amazon Prime Video

Soldier Boy se dévoile un peu plus

Tout ce beau monde sera donc de retour dans la saison 3 de The Boys. Mais des nouveaux visages ont déjà été annoncés. Parmi eux il y aura Soldier Boy, un personnage qui, dans les comics dont est tirée la série, est le leader de l'équipe Payback et travaille aux côtés de Stormfront. Cette dernière a été présentée durant la saison 2 sous les traits d'Aya Cash. Toujours dans les comics, Soldier Boy est une vraie caricature de Captain America car extrêmement puissant mais également très sensible et innocent.

On ne sait pas encore si son utilisation dans la saison 3 de The Boys sera la même que dans les comics. Le show créé par Eric Kripke a déjà pris quelques libertés avec l'œuvre originale. On sait néanmoins que c'est Jensen Ackles (Supernatural) qui l'interprétera. Ce dernier s'était dévoilé dans la peau du personnage en juin dernier. Il est apparu à nouveau sur un visuel partagé par le compte Twitter de The Boys. Une image comparée à une œuvre de l'artiste peintre Jon McNaughton sur laquelle Soldier Boy se présente bouclier en main au milieu de débris. Découvrez l'image ci-dessous :