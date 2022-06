The Boys saison 3 : le showrunner exprime un regret sur le combat avec les sextoys de l'épisode 4

[ATTENTION, CET ARTICLE CONTIENT DES SPOILERS !] Dans l'épisode 4 de "The Boys", Kimiko se retrouve au coeur d'un combat où des sextoys remplacent des couteaux. Le chef accessoiriste a développé toute une série d'objets pour adultes spécialement pour la série, et le showrunner Eric Kripke regrette qu'Amazon ne veuille pas les mettre davantage en avant.

The Boys, saison 3 : une série toujours aussi folle

ATTENTION ! Cet article contient des spoilers !

Après deux ans d'absence, les mauvais garçons les plus délirants et les plus violents du paysage télévisuel sont enfin de retour. Le 3 juin dernier, Prime Video a lancé la saison trois de The Boys avec la mise en ligne des trois premiers épisodes. Le quatrième est désormais disponible sur la plateforme depuis le vendredi 10 juin.

Pour cette saison inédite, le showrunner Eric Kripke et ses équipes sont restés fidèles à eux-mêmes. Toujours aussi trash et prenant un malin plaisir à se moquer et à détourner les codes actuels de l'industrie hollywoodienne, The Boys met sans doute en scène l'un des super-héros les plus cruels de tous les temps en la personne du Protecteur (Antony Starr). Ayant bien du mal à maîtriser sa folie meurtrière, ce dernier est surveillé de près par Stella (Erin Moriarty), qui essaie de gagner en popularité pour augmenter son pouvoir au sein de Vought.

The Boys ©Prime Video

De son côté Hughie (Jack Quaid) travaille désormais pour le compte du gouvernement et est devenu le référent direct de Billy Butcher (Karl Urban), Frenchie (Tomer Capone) et Kimiko (Karen Fukuhara). Tout ce petit monde va logiquement avoir bien du mal à garder son calme et contenir ses nerfs. La situation va donc rapidement partir en vrille...

Quand des sextoys deviennent des armes redoutables

À la suite d'une première mission où Termite fait exploser son partenaire sexuel après être entré dans son urètre, Kimiko se voit de nouveau confier un défi dangereux dans le quatrième épisode. Chargée d'éliminer un oligarque russe par Butcher, la super-héroïne se retrouve à affronter son adversaire avec des sextoys à l'effigie des différents membres des Sept. Un combat qui débouche sur des idées visuelles aussi sanglantes qu'hilarantes.

Interrogé par Digital Spy, Eric Kripke a raconté la genèse de cette scène :

Nous savions que Kimiko devait partir en mission pour assassiner quelqu'un. (...) On s'est dit : "Ok, comment rendre ça taré ?" Et on s'est dit : "Ce qui serait intéressant, c'est si nous lui offrions le combat au couteau le plus épique possible, avec toute une chorégraphie d'un combat au couteau, mais avec des godes à la place".

Davin Snip a ainsi mis au point toute une série de godes, chacun étant "représentatif de l'un des membres des Sept". Séduit par les efforts du chef accessoiriste, qui a mis "énormément de coeur à l'ouvrage", le showrunner regrette qu'Amazon ne veuille pas les commercialiser :