The Boys : voici les premières infos sur la saison 4

Les premiers éléments de l'intrigue de la saison 4 de "The Boys" ont été dévoilées, en plus de deux affiches avec Homelander et Butcher. La série reviendra sur Prime Video en 2024.

The Boys : la saison 4 arrive en 2024

Bien que la saison 3 de The Boys soit sortie en 2022, cette année, les fans de la série super-héroïque de Prime Video n'ont pas pu découvrir de nouveaux épisodes. La saison 4 a pris du retard à cause de la grève des scénaristes, puis celle des acteurs et des actrices. Mais les deux étant terminées, la production va pouvoir reprendre de plus belle. Et Prime Video a eu le parfait timing en dévoilant les premières affiches teaser de The Boys saison 4.

Sans The Boys, le public a pu rester dans l'univers de la série avec Gen V, le spin-off diffusé à partir du 29 septembre 2023. Une parenthèse qui se déroule après les événements de la saison 3 de The Boys et qui, lors de son final, a fait apparaître Homelander. Mais ce dernier, plutôt que de prendre le parti de Marie qui veut empêcher Cate de massacrer des humains à tour de bras, se retourne contre elle. La jeune femme se retrouve alors enfermée dans une prison avec Andre, Emma et Jordan.

Les premiers détails de la saison 4 de The Boys

Ce final est important, car il a été annoncé, via le compte officiel de The Boys sur X (anciennement Twitter), que la saison 4 de The Boys se déroulera un mois après les événements de Gen V. De plus, Butcher sera bien au courant du virus créé pour éradiquer les personnes disposant de pouvoirs. Décidera-t-il de s'en servir contre Homelander ? Il est trop tôt pour le dire.

The Boys ©Prime Video

Il est par contre annoncé que Homelander sera légèrement dans la tourmente puisqu'au cœur d'un procès après avoir décapité un homme. Vought sera cependant là pour le soutenir en mettant notamment en place le hashtag HomeFree. Par ailleurs, on notera que l'affiche teaser (ci-dessus) donne le sentiment qu'Homelander sera en campagne pour la présidence...

Enfin, ce qui se déroulera dans la saison 4 de The Boys, mènera directement à la saison 2 de Gen V. Néanmoins, si vous n'avez pas suivi les deux séries, pas de panique. Vous pourrez tout à fait comprendre la saison 4 de The Boys sans rien connaître de Gen V, et inversement.

Rendez-vous en 2024 pour découvrir la saison 4 de The Boys sur Prime Video. La plateforme n'a pas encore précisé la date de diffusion.