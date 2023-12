The Boys : la nouvelle saison se dévoile dans un trailer spectaculaire et effrayant

La série à succès "The Boys" est de retour pour une nouvelle saison où le monde est bord de l'effondrement. Une bande-annonce a été dévoilée, et les enjeux n'ont jamais été aussi élevés pour Butcher et son équipe.

The Boys, au bord du chaos

Depuis sa première diffusion en juillet 2019, la série aussi ironique qu'horrifique The Boys rencontre un grand succès auprès des abonnés Prime Video. Au terme de trois saisons et 24 épisodes, et quelques moment inoubliables dans l'histoire des shows télévisés, The Boys est devenu un poids lourd du format et la nouvelle saison est très attendue.

Pour rappel, depuis le début de l'affrontement entre les boys de Butcher et les Sept, les révélations, retournements de situation et trahisons se sont succédés, pour en arriver à la découverte de l'existence de "Soldier Boy", un des premiers super-héros de Vought, et seul à être capable de tuer le terrible Homelander, devenu tout-puissant. Mais leur confrontation connaît une issue inattendue...

The Boys ©Prime Video

Le temps presse pour Butcher

Cette quatrième saison, qui s'annonce dans un trailer angoissant (vidéo en tête d'article), présente plusieurs enjeux. D'un côté, Victoria Neuman n'a jamais été aussi proche du Bureau ovale, tout en étant à la botte d'Homelander. De l'autre, Billy Butcher n'est plus le leader de The Boys et n'a plus que quelques mois à vivre, tandis que Ryan est maintenant aux côtés de son père Homelander. Et le monde n'a jamais été aussi proche de basculer dans le chaos total...

Pour ces nouveaux épisodes, le casting historique est rejoint par Jeffrey Dean Morgan, Valorie Curry et Susan Heyward. Le premier sera un allié de Butcher, et les deux actrices incarnent des nouvelles recrues des Sept : Firecracker et Sister Sage. Ces trois-là viennent participer à la grande fête d'ultra-violence et de gore qu'est chaque nouvelle saison, et celle-ci devrait battre sur ce terrain de nouveaux records.

On attendait avec ces premières images la date de diffusion du premier épisode de cette nouvelle saison. Mais il va falloir encore patienter, puisque Prime Video garde pour le moment le mystère, avec la seule mention de "prochainement" pour clore ce trailer.