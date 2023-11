The Boys : après Gen V, un nouveau spin-off est en préparation

Après "Gen V", Prime Video développerait un nouveau spin-off de sa série super-héroïque "The Boys", sous le titre "The Boys: Mexico". Diego Luna et Gael García Bernal seraient impliqués.

The Boys se déplace au Mexique

Prime Video ne s'est pas trompé en se lançant dans une adaptation de The Boys, la bande dessinée de Garth Ennis et Darick Robertson. Lancée en 2019, la série créée par Eric Kripke est rapidement devenue un succès. Le public a accroché à l'idée de voir des super-héros présentés comme des stars du showbiz et loin d'être vraiment héroïques. Résultat, une saison 2, puis une troisième ont été commandées. La saison 4 est actuellement en préparation. Et à cela s'ajoutent plusieurs spin-offs.

D'abord la série d'animation The Boys présentent : Les Diaboliques (2022), et dernièrement Gen V, renouvelée pour une saison 2. Prime Video a donc bien compris qu'il y avait de la matière pour agrandir toujours plus cet univers. La preuve avec l'annonce d'un nouveau spin-off qui serait en préparation.

The Boys ©Prime Video

On apprend en effet par Deadline que la plateforme de streaming développe actuellement la série The Boys: Mexico. Le titre suffit à faire comprendre que le récit sera déplacé cette fois au Mexique.

Tout ce qu'on sait sur ce nouveau spin-off

Aucune information sur l'intrigue n'a été dévoilée. Par contre, on sait déjà qui sera à la tête du projet. Le média américain affirme que Gareth Dunnet-Alcocer, le scénariste du film de super-héros Blue Beetle, a été engagé. De plus, les comédiens Diego Luna et Gael García Bernal devraient être présents comme producteurs exécutifs et pourraient tenir des rôles importants dans la série.

Actuellement, la production serait à la recherche d'un co-showrunner pour accompagner Gareth Dunnet-Alcocer. Ce dernier a par ailleurs travaillé aussi au scénario d'El Muerto, un autre film de super-héros cette fois pour Sony Pictures, et qui ne sortira pas avant 2025. Du côté du casting, outre la possibilité de voir Diego Luna et Gael García Bernal devant la caméra (ce qui n'est pas encore certain), aucun nom n'a pour l'instant été évoqué.

On ne sait pas non plus quand The Boys: Mexico sera disponible. Mais il y aura déjà de quoi faire en 2024 avec la saison 4 de The Boys, et la saison 2 de Gen V.