The Boys : un spin-off complètement barré en préparation

Pourquoi ne pas insister quand quelque chose marche ? Amazon Prime Video constate le succès de sa série "The Boys" et va compléter l'univers avec un spin-off qui reprendra le même esprit. Les super-héros filent sur les bancs de l'université pour un programme qui s'annonce déjanté.

Des super-héros au comportement douteux

Que la série The Boys fait du bien, dans un sous-genre où le politiquement incorrect est trop rare. La Warner tente un peu de s'écarter du droit chemin avec ses héros DC mais Marvel reste attaché au grand public et ne veut pas trop faire de pas de côté. Les super-héros d'Amazon Prime Video n'en n'ont absolument rien à faire de la bienséance et continuent d'étaler leur mauvais comportement dans la saison 2 actuellement en cours de diffusion.

Dès son lancement, on a compris que nous n'étions pas dans une série classique, avec des héros qui sauvent tout le monde. C'est même tout le contraire, puisqu'ils sont difficilement contrôlables et peuvent commettre des actes horribles. The Boys débute quand le pauvre Hughie (Jack Quaid) voit sa copine se faire tuer sous ses yeux par un super-héros. Il va alors s'allier avec une troupe atypique pour faire tomber les Sept, un groupe contrôlé par l'agence Vought International. Si le peuple les voit comme les sauveurs de la nation, cette puissante société tente tant bien que mal de gérer leur image et de cacher leurs grosses bavures.

Un spin-off à la sauce teen pour The Boys

The Boys ne déçoit pas durant sa seconde saison, même si des fans se sont montrés mécontents par le rythme de diffusion et attribuent volontairement des mauvaises notes à la saison 2. Amazon voit cependant par-dessus ce comportement puéril et se rend compte que les audiences sont excellentes. C'est avec ces certitudes que la préparation d'un spin-off vient d'être lancée (annoncé via Deadline). Les producteurs et créateurs de la série originale sont tous impliqués dans le coup, et Craig Rosenberg a été désigné comme showrunner. Il va se dérouler dans le même monde et prendra place au sein d'une université américaine qui est exclusivement réservée aux jeunes super-héros. Derrière cet établissement se trouve évidemment Vought International, qui veut former et garder sous son contrôle les gens de cette catégorie.

Le ton restera le même avec de la violence, des insultes, des blagues qui piquent (ou tâchent) et un regard acide sur le monde des héros en costume. Si on sait qu'ils sont quasiment tous des enflures à l'âge adulte, on imagine qu'ils peuvent être encore plus détestables quand ils sont jeunes. La note d'intention, ici, doit être de croiser les codes de The Boys avec ceux du teen drama.

L'intrigue va présenter plusieurs personnages qui vont se disputer des contrats à remplir pour prouver qu'ils sont à la hauteur. Un milieu compétitif, qui poussera encore plus les adolescents à user de malice pour descendre la concurrence. On comprendra alors comment sont conçus les héros détestables qui se font passer pour des modèles quand Vought International les érige en icônes. À voir si des personnages connus dans la série passeront une tête ou joueront un rôle dans ce projet secondaire. Ce premier spin-off montre qu'il est possible de faire autre chose avec The Boys en se détachant de l'intrigue principale. Comme le suggère Seth Rogen (producteur de la série) dans un tweet, un univers étendu commence à prendre forme :

Si ce premier spin-off rencontre un succès jugé satisfaisant, Amazon Prime Video pourra réfléchir à en lancer d'autres afin d'approfondir encore plus l'univers. On se met à rêver d'un préquel sur Homelander pour découvrir comment il est devenu une telle pourriture. On peut en dire autant avec Billy Butcher, dont le passé déjà un peu évoqué pourrait être un bon sujet.