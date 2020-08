The Boys : un X-Men dans la saison 2

Alors que la saison 2 de "The Boys" est attendue pour le 4 septembre prochain, on apprend aujourd’hui qu’on pourra y voir un des acteurs de la saga X-Men. Il retrouvera ainsi un rôle de super-héros dans la série Amazon Prime Video. Attention car cet article contient des spoilers sur la suite de la série !

L’intrigue de The Boys

Développée par Eric Kripke, The Boys est adaptée des comics créés par Garth Ennis et Darick Robertson. L’histoire prend place dans un monde fictif dans lequel les super-héros sont représentés par une agence qui gère leur image. Celle-ci cache les nombreux crimes qu’ils commettent à l’insu du public. Un jour, Hughie, le vendeur d’un magasin d’électronique, voit un membre des Sept, un populaire groupe de super-héros, tuer sa fiancée. Il est alors approché par Billy Butcher, un homme violent qui lui révèle la vérité sur ceux qui sont considérés comme des héros par le public. Butcher propose à Hughie de rejoindre The Boys, son équipe de justiciers qui traque et abat ces super-héros l’un après l’autre.

C’est Karl Urban qui tient le rôle principal de The Boys, puisqu’il joue Billy Butcher, tandis que Jack Quaid y interprète Hughie. La distribution de la série compte aussi Anthony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Karen Fukuhara ou encore Laz Alonso.

Shawn Ashmore sera Lamplighter dans la saison 2 de The Boys

La saison 2 de The Boys introduira de nombreux nouveaux personnages issus des comics sur lesquels la série est basée. Il y a quelques jours, nous avions consacré un article à Stormfront, dans lequel nous relayions les paroles d’Eric Kripke sur le changement de sexe et ce que l’on peut attendre du personnage qui fera son apparition dans la saison 2.

En plus de Stormfront, parmi les nouveaux personnages, Lamplighter sera aussi introduit dans les prochains épisodes de la série. Et les producteurs de The Boys ont décidé de confier le rôle à Shawn Ashmore, alias Iceberg dans la trilogie X-Men originale. On peut y voir l’ironie puisqu’après avoir eu le pouvoir de contrôler la glace, il contrôlera cette fois le feu. Une première image symbolique du personnage a été dévoilée par l'acteur sur son compte instagram, dans laquelle on peut le voir au quartier général des Sept, un briquet à la main. On vous laisse la découvrir ci-dessous.

Selon la description qu’Amazon fait du personnage, Lamplighter sera directement lié à l’histoire tragique de The Boys – il est en fait la raison de leur séparation il y a huit ans. Donc lorsqu’il fait son retour dans leur vie, il fait ressortir de douloureux souvenirs, joue avec leurs nerfs, et change tout.