The Boys saison 2 : le showrunner explique le changement de sexe de Stormfront

La saison 2 de "The Boys", qui arrivera le 4 septembre, introduira le personnage de Stormfront. Mais contrairement aux comics, il s’agira d’une femme. Le showrunner de la série a expliqué les raisons de ce changement.

La trame de The Boys

The Boys se déroule dans un monde fictif où les super-héros, représentés par une agence qui gère leur image, commettent désormais des crimes à l’insu du public. Un jour, Hughie, le vendeur d’un magasin d’électronique est témoin du meurtre de sa fiancée par un membre des Sept, un populaire groupe de super-héros. Il est alors approché par Billy Butcher, un homme violent qui lui révèle la vérité sur ces soi-disant super-héros. Butcher lui propose de rejoindre The Boys, son équipe de justiciers qui traque et abat ces super-héros l’un après l’autre.

The Boys est portée par Karl Urban dans le rôle de Billy, tandis que Jack Quaid y joue Hughie. Parmi les principaux rôles, on peut aussi y voir Anthony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Karen Fukuhara ou encore Laz Alonso.

Stormfront, le pire cauchemar du Protecteur dans The Boys

La deuxième saison de The Boys introduira de nombreux nouveaux personnages directement issus des comics sur lesquels la série est basée. Parmi eux, on verra Aya Cash prêter ses traits à Stormfront, ce qui constituera un changement majeur par rapport au matériel original. Dans les comics de Garth Ennis, Darick Robertson et Tony Aviña, le personnage est un homme secrètement créé par les nazis qui continue à opérer aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale.

Eric Kripke, le showrunner de The Boys, a révélé les raisons du choix de changer le sexe de Stormfront, dans des propos relayés par Comic Book :

On voulait en quelque sorte créer le pire cauchemar du Protecteur. Et son pire cauchemar serait une femme forte qui n’aurait pas peur de lui et commencerait à lui voler la vedette. Je pense que ça lui ferait beaucoup plus de mal que si c’était un homme parce qu’il a d’énormes problèmes d’insécurité.

Stormfront sera une représentation de l’idéologie raciste actuelle dans The Boys

Le showrunner a aussi révélé en détails à quoi on peut s’attendre avec le personnage dans la série. Dans les comics, Stormfront est un pastiche extrêmement raciste de Thor et Shazam. Mais les comics ont été publiés bien avant que la proéminence des réseaux sociaux ne permette à l’idéologie des suprématistes blancs de devenir aussi normalisée qu’elle l’est maintenant. Comme l’explique Kripke, lui et les scénaristes de The Boys ont décidé d’utiliser cela à leur avantage. Ils proposeront ainsi une version de Stormfront qui est devenue experte dans l’utilisation des réseaux sociaux pour formuler son message d’une manière qui lui permet de récolter du soutien pour son idéologie :

De nos jours, si vous regardez en ligne, beaucoup de haine et de pensées négatives sont dissimulées à travers des messages mielleux et attirants sur les réseaux sociaux. Ce n’est plus comme les gens avec les cheveux coupés en brosse qu’on pouvait voir dans les actualités des années 1960.

La version de Stormfront jouée par Cash sera ainsi une représentante de ces nouveaux mouvements racistes. Elle montrera comment les mouvements de haine sont menés par des « jeunes, qui essaient d’attirer une nouvelle génération, et on voulait refléter à quel point leur façon de faire est trompeuse. » Alors que le Protecteur est un symbole de la fierté nationale, on peut donc s’attendre ce que Stormfront ait les mêmes caractéristiques, mais les amène à un autre niveau de tromperie qui devrait refléter la société moderne.

Il faudra attendre un peu moins d’un mois avant de pouvoir découvrir si les ambitions des scénaristes de The Boys pour Stormfront sont visibles à l’écran. En attendant, vous pouvez découvrir la dernière bande-annonce, et même les premières minutes de la deuxième saison de la série.