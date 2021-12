The Boys : une série animée spin-off est en préparation chez Amazon

Alors qu'on attend toujours la saison 3 de « The Boys », le comédien Karl Urban (Butcher dans la série) vient d'annoncer l'arrivée d'un spin-off. Il s'agit d'une série animée, attendue également sur Amazon Prime Video.

The Boys : bientôt la saison 3

Créée en 2019 par Eric Kripke, la série The Boys a rapidement suscité un engouement impressionnant. Adaptée du comic emblématique éponyme de Garth Ennis, qui a débuté en 2006, la série a déjà été développée à travers deux saisons, et tout ceci n'est pas prêt de s'arrêter. Notamment porté par Karl Urban, Jack Quaid et Antony Starr, le show raconte comment un groupe d'humains sans pouvoir s'oppose aux plus grands soi-disant super-héros de la Terre. À l'heure actuelle, les deux premières saisons sont disponibles sur Amazon Prime Video. La troisième saison est actuellement en production.

Une série spin-off va bientôt débarquer

C'est le comédien Karl Urban qui vient d'officialiser la chose. En effet, l'acteur a annoncé pendant le Comic Con Experience qu'un spin-off de la série va bientôt débarquer sur la plateforme de Jeff Bezos. Intitulée The Boys : Diabolical, c'est la deuxième série dérivée de l'univers de The Boys à être annoncée. En effet, il y a quelques mois, Eric Kripke a officialisé le lancement d'un show, encore sans titre, centré sur de jeunes super-héros évoluant dans un lycée américain.

The Boys : Diabolical ©Amazon Prime Video

The Boys : Diabolical sera composée de huit épisodes animés, qui seront dirigés et doublés par des comédiens diverses et variés dont Awkwafina, Ilana Glazer, Justin Roiland, Evan Goldberg, Seth Rogen, Andy Samberg ou encore Garth Ennis lui-même. Le show se déroulera évidemment dans l'univers de la série principale. Eric Kripke s'est également lui-même exprimé sur le projet à travers un communiqué relayé par Variety :

Surprise ! Nous avons presque terminé les huit épisodes de notre série animée Diabolical. Nous avons réuni des créateurs incroyables et nous leur avons donné une règle… Je plaisante, il n’y a pas de règles. Ils ont cassé tous les codes et ont livré huit épisodes complètement inattendus, drôles, choquants, sanglants et émouvants. Vous pensiez que The Boys était dingue ? Attendez de voir ça.

Le ton s'annonce prometteur et dans la vaine de la série principale. Selon Variety toujours, la série spin-off sortira sur Amazon Prime Video courant 2022, avant la saison 3 de The Boys, qui n'a toujours pas de date de sortie. En attendant tout ça, on vous laisse avec le message de Karl Urban :