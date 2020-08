The Boys : une star de Supernatural en super-héros dans la saison 3

La saison 2 de “The Boys” n’a pas encore commencé que les producteurs de chez Amazon pensent déjà à la suite. Et c’est vers les stars libérées de “Supernatural” qu’ils se sont tournés pour étoffer le casting.

The Boys : les super-héros super méchants

The Boys est au départ un comic publié aux Etats-Unis entre octobre 2006 et novembre 2012. Scénarisée par Garth Ennis, la BD compte 72 numéros mensuels. On annonce un premier projet de film en 2008. Adam McKay (Vice) est même engagé à la réalisation en 2010. Le projet est pourtant abandonné par Columbia Pictures deux ans plus tard. En 2015, ce sont Seth Rogen, Evan Goldberg et Eric Kripke qui se lancent à leur tour dans le projet d’une adaptation en série. Amazon studios est emballé et achète le show. La diffusion de la première saison commence en 2019.

On y suit un groupe de super-héros managé par une équipe marketing féroce qui les transforme en produit autant qu’en sauveurs. S’ils ont l’air parfaits lors de leurs sorties publiques, il n’en est rien dans la sphère privée. Souvent odieux entre eux, avides de célébrité et de dollars, leur vraie nature de dépravés est cependant loin d’être un modèle pour les jeunes. Ce que découvre petit à petit un groupe d’humains “normaux”, victimes collatérales du comportement excessif, irrespectueux et parfois mortel par ricochet de ceux qui se pensent intouchables. La saison 1 met donc face à face “Les Sept”, menés par Homelander (Anthony Starr), sorte de Superman blond, et “The Boys”, des humains revanchards rassemblés par William « Billy » Butcher (Karl Urban) pour éliminer du surhomme.

The Boys est une des belles surprises que l’on peut trouver sur Amazon Prime Video. C’est irrévérencieux, comiquement violent, plein de surprises et de second degré, et surtout bien plus malin que son postulat de départ pourrait le laisser penser.

The Boys fait dans le Supernatural

La saison 2 du show héroïque arrive le 4 septembre. Il y a quelques jours, nous apprenions que Shawn Ashmore (Iceberg dans X-men) serait présent dans celle-ci. Afin de ne pas perdre de temps, et comme une marque de confiance à la qualité de son show, la saison 3 a d’ores et déjà été commandée par le studio américain. Et le casting est déjà en cours, avec une première recrue de choix du côté des super-héros.

C’est en effet par le biais d’une vidéo sur son compte Instagram que Jensen Ackles, fraîchement libéré de Supernatural, a annoncé sa présence prochaine dans la saison 3 de The Boys.

Il y incarnera Soldier boy, décrit comme le tout premier super-héros de l’histoire. Il a même combattu durant la Seconde Guerre mondiale (oui, ça rappelle étrangement le cursus de Captain America !).

Eric Kripke, showrunner de la série avec qui Ackles a déjà collaboré sur Supernatural, s’est réjoui de la nouvelle sur Variety.

Quand j'étais enfant, j'avais un rêve fou et impossible : offrir à Jensen Ackles un emploi rémunéré. Je suis heureux de dire que ce rêve est devenu réalité. Jensen est un acteur incroyable, une personne encore meilleure, qui sent les biscuits chauds aux pépites de chocolat et je le considère comme un frère. En tant que Soldier Boy, le tout premier super-héros, il apportera tellement d'humour, de pathos et de danger au rôle. J'ai hâte d'être à nouveau sur le plateau avec lui et d'apporter un peu de « Supernaturel » à « The Boys ».

D'autres surprises seront probablement annoncées dans les semaines à venir. Si vous n’avez pas encore vu la première saison, elle est disponible et à rattraper d’urgence sur Amazon Prime Video.