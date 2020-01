The Brides : bientôt une série sur les fiancées de Dracula

Vous avez aimé ? Partagez :

Dracula vient de revenir dans l’actualité avec la série éponyme disponible sur Netflix, créée par Steven Moffat et Mark Gatiss. La mythologie du vampire sera de nouveau exploitée sur le petit écran avec « The Brides », et c’est les femmes du Comte qui seront à l’honneur.

Un peu de sang pour débuter l’année. Voilà ce que Dracula nous a offert. Co-production entre la BBC et Netflix, cette mini-série en trois épisodes a fait une bonne impression, comme on le relatait dans notre critique. ABC veut à son tour miser sur les vampires avec un programme titré The Brides (Les Fiancées, en VF). Il ne se focalisera pas sur le Comte mais sur ses trois femmes, avec lesquelles il forme un ménage pour le moins atypique. La chaîne américaine vient de commander le pilote de cette série portée par Roberto Aguirre-Sacasa, créateur de Riverdale, et Greg Berlanti, que l’on connaît en particulier pour les séries DC. Le projet a déjà été évoqué en 2015 mais n’a pas réussi à se concrétiser. 5 ans après, les choses se présentent bien mieux.

Les fiancées de Dracula dans une série sexy

The Brides est décrit par la chaîne comme une « réinvention contemporaine sexy« avec des « forts éléments horrifiques« . La révolution féministe qui se joue à Hollywood devrait se ressentir dans cette histoire qui met en avant trois femmes autonomes et immortelles qui mettent tout en oeuvre pour maintenir leur richesse et leur prestige. En gros, préparez vous à suivre des héroïnes fortes qui ne se laissent pas marcher sur le pieds. Dracula risque d’apparaître dans la série, ainsi que d’autres personnages tirés du roman de Bram Stoker. Il est encore bien trop tôt pour le savoir précisément.

Roberto Aguirre-Sacasa va écrire le scénario de ce pilote et c’est Maggie Kiley qui devra se charger de la mise en scène. La réalisatrice a une grosse expérience dans le domaine des séries. On l’a vu, par exemple, sur American Horror Story, Riverdale et Les Nouvelles Aventures de Sabrina. Même si The Brides est annoncée juste après la diffusion de Dracula, les deux séries n’auront absolument rien à voir et ne visent pas les mêmes objectifs. Il faut encore que ce pilote soit convaincant pour qu’ABC passe la commande d’une saison entière. Le greenlight n’étant pas acquis, il existe une possibilité d’échec. Mais avec les forces engagées, on croit assez peu en cette issue.