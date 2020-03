The Brides : une actrice de Suits sera une des fiancées de Dracula

Vous avez aimé ? Partagez :

Le créateur et showrunner de « Riverdale », « Sabrina » et la récente « Katy Keene » revient avec un nouveau show : « The Brides ». A sa tête, une actrice bien connue des fans de la série « Suits »…

Roberto Aguirre-Sacasa, accompagné de Greg Berlanti, prépare une série audacieuse sur les vampires. Et pas n’importe qui. Ce soap horrifique tournera autour des trois fiancées de Dracula, qui sont présentes dans le roman de Bram Stoker.

Mourir peut attendre

Ces trois femmes puissantes, riches et immortelles, vivent donc dans la demeure du comte Dracula. Ne vous méprenez pas : elles forment la famille la moins traditionnelle qui soit. Et sont prêtes à tout pour maintenir leur train de vie…

Leurs aventures ont été portées par deux fois sur grand écran. En voilà donc une nouvelle version contemporaine. ABC a commandé un pilote du programme et le casting de ce dernier ne devrait pas vous laisser de marbre ! Grâce à Deadline, on a le nom de l’une des trois actrices principales : Gina Torres. Celle qui incarne Jessica dans Suits sera ici Cleo Phillips, la leadeuse du groupe. Sans surprise, elle se comporte constamment en reine. A raison, puisqu’elle en était bel et bien une dans son ancienne vie. Transformée par Dracula à la mort de son époux, Cleo évolue désormais à New York en tant qu’agent immobilier de talent. Mais un nouveau venu risque de chambouler son quotidien.

Fait amusant : Torres a récemment fait une apparition dans un autre show d’Aguirre, Riverdale. Tous deux ne se quittent plus, on dirait ! Et il faut avouer que les vampires ont encore de beaux jours devant eux, notamment dans les séries. On pense au récent programme britannique de Moffat et Gatiss sobrement intitulée Dracula, ou encore à Vampires, série Netflix française à venir avec Oulaya Amamra.

Rejoindrez-vous Aguirre-Sacasa dans son nouveau délire ? Ce dernier semble en pincer pour les monstres dernièrement… Puisqu’il développe pour HBO Max une série autour de Mary Shelley, l’auteure de Frankenstein.