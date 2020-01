The Continental : une date se précise pour la série John Wick

Vous avez aimé ? Partagez :

Il va encore falloir patienter un peu, mais 2021 sera bien l’année John Wick, avec la sortie du quatrième opus de la saga, et la diffusion de The Continental, la série dérivée qui se concentrera sur les fameux hôtels réservés aux tueurs à gages. Le président de la chaîne Starz, qui diffusera la série, a donné des indications sur sa date de diffusion.

L’aventure de John Wick a débuté en 2014 avec un premier film. Un succès commercial et critique qui ne s’est pas démenti avec deux opus qui ont suivi, dont le très remarqué John Wick : Parabellum, sorti en 2019. Une belle histoire qui va de pair avec l’exceptionnelle popularité de son interprète principal, Keanu Reeves. En quelques années la franchise est devenue un objet culturel majeur, et on attend maintenant le 4ème film et une série dérivée, intitulée The Continental. Commandée par la chaîne Starz, on apprend par la voix de son président que la série devrait arriver sur les écrans au milieu de l’année 2021.

Une diffusion peu après John Wick 4

The Continental est une série spin-off, annoncée comme un prequel des aventures de John Wick aka Baba Yaga. Une manière d’enrichir les origines de l’univers, en se basant sur les hôtels « Continental« , ces refuges pour tueurs à gages où tout règlement de comptes ou violence est interdit, au risque de se voir excommunié et sa tête mise à prix. L’hôtel Continental qu’on connaît le mieux, celui de New York, permet aux assassins de se mettre en sécurité et s’y reposer, de se fournir en armement et autres accessoires, etc. Jeffrey Hirsch, le patron de Starz, compte sur une diffusion qui suivrait d’assez près la sortie de John Wick 4.

J’étais en réunion pour le pitch hier [le 13 janvier 2020, ndlr]. Nous aimons beaucoup l’équipe de scénaristes, et nous essayons de trouver le bon moment pour que la série n’interfère pas avec le quatrième film. Elle sera diffusée après.

Comme on sait que John Wick 4 est pour l’instant annoncé au 21 mai 2021, renommé le Keanu Day puisque pour le moment la sortie de Matrix 4 est aussi fixée à ce jour, on peut donc s’attendre à une diffusion à l’été 2021.

Il est rassurant que les équipes du film et de la série travaillent de concert pour ne pas que le film ou la série se compliquent mutuellement la tâche. Et il semble naturel que la priorité aille au film, qui génère déjà une très grosse attente. Starz a fusionné avec la société Lionsgate en 2016, qui détient et dirige la franchise John Wick. D’autre part, on sait déjà que David Leitch et Chad Stahelski, qui ont réalisé ensemble le premier John Wick, sont à la production de la série, et que Chad Stahelski réalisera le premier épisode. Ne manque plus que Keanu Reeves y fasse une apparition, mais étant donné son calendrier, les chances semblent infimes…