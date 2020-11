The Crown saison 4 : Emma Corrin (Diana) a été hospitalisée après une scène

La saison 4 de "The Crown", mise en ligne le 16 novembre sur Netflix, introduit Emma Corrin dans la peau de la princesse Diana. La jeune actrice a révélé avoir rencontré un problème sur le tournage de la série.

La vie de la reine Elizabeth à la loupe dans The Crown

Créée par Peter Morgan, The Crown s’intéresse à la vie à la fois publique et privée de la reine Elizabeth II, de son mariage en 1947 à son règne au début du XXème siècle. La première saison retrace donc son arrivée au pouvoir, et raconte les événements qui s’en suivent, notamment sa relation avec Winston Churchill, jusqu’en 1955. Chaque saison de la série s’étendant sur environ une décennie de la vie de la reine, la deuxième se déroule de 1956 à 1964 et la troisième de 1964 à 1977. Le quatrième chapitre de la série, disponible depuis le 15 novembre sur Netflix, s’intéresse aux années durant lesquelles Margaret Thatcher est la Première Ministre du Royaume-Uni, et raconte la relation de cette dernière avec la reine. La saison 4 introduit également la princesse Diana et le prince Andrew, en plus des princes Harry et William.

Pour s’adapter aux changements d’époques fréquents dans The Crown, les producteurs de la série ont fait le choix de changer d’interprètes pour les principaux personnages toutes les deux saisons. C’est Claire Foy qui joue la reine dans les chapitres 1 et 2, tandis que Matt Smith et Vanessa Kirby incarnent le prince Philip et la princesse Margaret, la sœur de la souveraine. Dans les deux saisons suivantes, Olivia Colman prend le relais de Foy dans le rôle titre, tandis que Tobias Menzies et Helena Bonham Carter remplacent Smith et Kirby dans ceux du prince Philip et de la princesse Margaret.

La frayeur d’Emma Corrin sur le tournage de The Crown

Alors que Gillian Anderson a été introduite dans la quatrième saison de The Crown dans la peau de Thatcher et que Tom Byrne a été choisi pour y jouer le prince Andrew, l’une des performances les plus attendues dans la nouvelle saison était celle de la jeune Emma Corrin dans le rôle de Diana Spencer. Et la jeune actrice a donné de sa personne sur le tournage de la série.

© Netflix

Dans une interview pour Glamour magazine, la jeune actrice a évoqué le tournage de la série, une expérience nouvelle pour elle qui n’avait que peu de rôles à son actif avant d’être choisie pour jouer Lady Di. Et Corrin a révélé que lors du tournage d’une scène de baignade en Espagne, elle a dû être hospitalisée à cause d’un problème d’oxygène :

Je suis asthmatique et je toussais depuis quelque temps. Je devais filmer une scène dans une piscine avec une eau très froide. C’était la scène la plus difficile à filmer parce que j’étais vraiment en train de me maintenir en vie en nageant sur place. On devait retourner au Royaume-Uni en avion cette nuit-là et sur la route vers l’aéroport, on est passé devant un hôpital où on s’est arrêté pour prendre des antibiotiques. Les médecins m’ont fait passer un test d’oxygène et m’ont dit, ‘On ne peut pas vous laisser partir car votre niveau d’oxygène est trop bas’, donc j’ai été hospitalisée.

Heureusement, plus de peur que de mal pour l’actrice, et elle a pu reprendre le tournage de la série normalement après cet épisode.

© Netflix

Une nouvelle princesse Diana dans la cinquième saison de The Crown

Si la plupart des principaux acteurs de The Crown a en général deux saisons pour jouer les personnages que l’on voit à l’écran, ce ne sera pas le cas d’Emma Corrin. Après avoir joué la princesse Diana dans la quatrième saison de The Crown, qui montre notamment le mariage de la princesse avec le prince Andrew, elle passera le relais dans le cinquième chapitre de la série. Dans la nouvelle saison, qui devrait couvrir la mort de la princesse Diana en 1997, la jeune actrice sera remplacée dans le rôle par Elizabeth Debicki. En attendant, vous pouvez toujours découvrir la performance de Corrin dans la saison 4 sur Netflix.