The Crown : Elizabeth Debicki sera la princesse Diana pour les saisons 5 et 6

Le casting des deux dernières saisons de "The Crown" prend rapidement forme. Alors que l’on attend encore la quatrième, qui arrivera le 17 novembre prochain sur Netflix, Elizabeth Debicki vient de signer pour apparaître dans les cinquième et sixième saisons, qui viendront conclure le show. Il faudra attendre au moins 2022 pour voir le cinquième chapitre.

L’intrigue de The Crown

Créée par Peter Morgan, The Crown retrace la vie de la Reine Elizabeth II, de son mariage en 1947 à son règne au XXIème siècle. La première saison raconte son arrivée au pouvoir, lorsqu’elle devient la souveraine de la monarchie la plus célèbre du monde et doit nouer des relations avec Winston Churchill, ainsi que les événements qui s’en suivent jusqu’en 1955. Chaque saison couvre environ une décennie de la vie de la Reine. Ainsi, la deuxième se penche sur la période de 1956 à 1964 et la troisième de 1964 à 1977. La quatrième à venir s’intéressera aux années durant lesquelles Margaret Thatcher était la Première Ministre britannique, et on pourra y voir Diana Spencer et le prince Andrew. Les princes Harry et William y feront aussi leur apparition.

Étant donné que la série s’étale sur plusieurs décennies, les interprètes des principaux personnages changent toutes les deux saisons. C’est Claire Foy qui joue la Reine dans les deux premières, tandis que Matt Smith incarne le prince Philip et Vanessa Kirby la princesse Margaret, la sœur de la Reine. Dans les troisième et quatrième saisons, Olivia Colman remplace Foy dans le rôle de la souveraine, Tobias Menzies prend le relais de Smith et Helena Bonham Carter celui de Kirby. Dans le quatrième chapitre de la série, Gillian Anderson fera son apparition dans la peau de Margaret Thatcher, tandis que Tom Byrne jouera le prince Andrew et qu’Emma Corrin jouera une jeune Diana Spencer.

Elizabeth Debicki jouera la princesse Diana dans les saisons 5 et 6 de The Crown

Pour les deux derniers chapitres de The Crown, les interprètes des personnages changeront de nouveau. On sait depuis l’année dernière qu’Imelda Staunton jouera la Reine et depuis un peu plus d’un mois que Lesley Manville sera la nouvelle Margaret. La semaine dernière, nous vous annoncions que ce serait Jonathan Pryce qui jouerait le prince Philip.

Et on apprend désormais via le compte Twitter officiel de The Crown qu’Elizabeth Debicki prendra la suite d’Emma Corrin pour incarner Diana Spencer dans les deux dernières saisons de la série.

La nouvelle s’accompagne d’une déclaration de l’actrice, qui se montre fan à la fois de la princesse et de la série :

L’esprit, les mots et les actions de la princesse Diana sont dans les cœurs de tant de gens. C’est un véritable privilège et honneur de rejoindre cette série magistrale, à laquelle j’ai accroché dès le premier épisode.

Étant donné que la cinquième saison se déroulera sans doute dans les années 90 et que The Crown a pris l’habitude de couvrir une décennie différente à chaque saison, on ne sait pas comment Diana apparaîtra dans le dernier chapitre de la série. Il faudra donc attendre plusieurs années avant de le découvrir.