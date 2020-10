The Crown saison 4 : une nouvelle image sublime de Lady Di

Attendue pour le 15 novembre prochain sur Netflix, la quatrième saison de "The Crown" se dévoile un peu plus avec une nouvelle image. On y découvre la jeune Emma Corrin, l’interprète de Lady Di, dans une sublime robe de mariée.

L’histoire de The Crown

The Crown retrace la vie de la reine Elizabeth II, de son mariage en 1947 à son règne au XXIème siècle. La première saison s’intéresse à son arrivée au pouvoir, lorsqu’elle se retrouve sur le trône de la plus célèbre monarchie du monde et doit nouer des relations avec Winston Churchill, ainsi que les événements qui s’en suivent jusqu’en 1955. Chaque saison de la série couvre environ une décennie de la vie de la Reine. La deuxième s’intéresse à la période de 1956 à 1964 et la troisième de 1964 à 1977. La quatrième s’intéressera aux années durant lesquelles Margaret Thatcher était la Première Ministre du Royaume-Uni. La princesse Diana Spencer et le prince Andrew y seront aussi introduits, tout comme les princes Harry et William.

Créée par Peter Morgan, The Crown a la particularité de changer d’acteurs principaux toutes les deux saisons, étant donné que la série s’étale sur plusieurs décennies. Le trio principal des deux premiers chapitres est composé de Claire Foy dans le rôle de la Reine, Matt Smith dans celui du prince Philip et Vanessa Kirby dans celui de la princesse Margaret, la sœur d’Elizabeth II. Dans les troisième et quatrième saisons, c’est Olivia Colman qui interprète la douzième monarque britannique de l’Histoire, tandis que Tobias Menzies remplace Smith et Helena Bonham Carter prend le relais de Kirby. Dans le quatrième chapitre, attendu pour novembre, c’est Gillian Anderson que l’on pourra voir prêter ses traits à Margaret Thatcher, tandis que Tom Byrne a été choisi pour incarner le prince Andrew et Emma Corrin la jeune Diana Spencer. Et celle-ci se dévoile encore un peu plus dans une nouvelle image.

Emma Corrin en robe de mariée dans une nouvelle image de la saison 4 de The Crown

Après les images de Gillian Anderson en Margaret Thatcher et d’Emma Corrin en princesse Diana dévoilées il y a quelques jours, Netflix vient de mettre en ligne une nouvelle photo de la jeune actrice. On peut cette fois la voir dans une sublime robe de mariée, qui rappelle celle portée par Lady Di lors de son mariage avec le prince Charles, en 1981.

Comme le précise la plateforme de streaming, Amy Roberts, la costumière de The Crown qui a remporté un Emmy pour son travail sur la série, a souhaité s’inspirer de la robe conçue par David & Emanuel pour le mariage de la princesse plutôt que d’en faire une copie exacte.

Les relations entre Thatcher et la Reine et Lady Di et le prince Charles au cœur de la saison 4

La saison 4 de The Crown, qui reprendra à la fin des années 70, nous plongera au cœur de l’arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher, et reviendra sur sa relation difficile avec le peuple britannique, mais aussi avec la Reine. On y verra notamment l’impact de sa politique de division et de la guerre des Malouines sur la popularité de Thatcher. Le nouveau chapitre de la série nous emmènera aussi dans les coulisses de la relation entre la princesse Diana et le prince Charles, souvent difficile malgré les apparences. Les performances de Gillian Anderson dans la peau de l’ancienne Première Ministre britannique et de la jeune Emma Corrin en Lady Di, pour l’un de ses premiers rôles, seront particulièrement attendues.