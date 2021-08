The Crown saison 5 : premières images de Charles et Diana

La série historique "The Crown" entre dans sa dernière phase avec la saison 5. Comme d'habitude, les interprètes vont encore changer. Les rôles de Diana et Charles sont revenus à Elizabeth Debicki et Dominic West. On peut les voir dans leur rôle dans de nouvelles images.

The Crown : la saison 5 ouvre une nouvelle ère

En fin d'année dernière, The Crown revenait sur Netflix avec une quatrième saison. La série tourne autour de la reine Élisabeth II et dresse le portrait, par extension, de la famille royale. L'histoire commence tôt durant son existence et toutes les deux saisons un renouvellement du casting a lieu. Ainsi, c'est Claire Foy qui a campé la reine lors des premières, puis la géniale Olivia Colman a pris la relève et, pour les deux suivantes, c'est Imelda Staunton qui a été choisie.

Autour d'elle, un tout nouveau casting va se présenter. On pourra donc découvrir Elizabeth Debicki et Dominic West dans la peau de Diana Spencer et Charles. Ce sont d'ailleurs eux que l'on peut voir sur les images dévoilées par Netflix. La plateforme a dévoilé deux clichés qui s'attardent séparément sur les époux. La série historique se trompe très rarement dans ses choix de casting et les deux acteurs ci-présents semblent bien placés pour incarner ces figures populaires auprès des Britanniques.

Prince Charles (Dominic West) - The Crown ©Netflix

Diana Spencer (Elizabeth Debicki) - The Crown ©Netflix

Après le mariage, le divorce du couple

Les saisons 5 et 6 seront les dernières pour The Crown et on ira cette fois dans les années 90. À une époque où le couple formé par Diana et Charles est dans le viseur des tabloïds. Leur séparation a lieu en 1992, 11 ans après un mariage qui a été montré dans la saison 4. Nous suivrons donc la fin de leur relation, les tensions au sein du clan et inévitablement la mort de Diana dans le tragiquement célèbre accident de voiture. Les précédents épisodes avaient été mal reçus par la famille royale, qui estimait que la présentation du Prince Charles et son comportement à l'encontre de Diana n'étaient pas flatteurs. On a hâte de voir comment la suite va gérer cette figure dans cette étape si délicate qu'est le divorce.

Le tournage de The Crown continue à l'heure actuelle. La diffusion de la saison 5 aura lieu certainement en 2022.