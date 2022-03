The Crown saison 5 : une actrice française au casting du succès Netflix

Après la diffusion des derniers épisodes en novembre 2020, les fans de "The Crown" attendent toujours de pouvoir découvrir la nouvelle saison de la série de Peter Morgan. En plus des nouveaux venus dans les principaux rôles, ils pourront y voir une actrice française.

The Crown prépare son cinquième chapitre

Un an et demi après la mise en ligne de la quatrième saison, le nouveau chapitre de The Crown se fait attendre. Pour rappel, chaque saison du show de Peter Morgan porte sur plus ou moins une décennie du règne de la reine Elizabeth II d'Angleterre. La cinquième se déroulera durant les années 90. À cette époque, les mariages ratés de trois des quatre enfants de la reine ont beaucoup fait parler, tout comme l’incendie du célèbre château de Windsor.

Elizabeth II (Imelda Staunton) - The Crown ©Netflix

Véritable carton pour Netflix, The Crown a une très belle réputation pour le niveau de son écriture, mais aussi pour ses décors ou encore ses performances. Il faut dire que ses producteurs ont mis le budget pour s’assurer de sa qualité. De quoi notamment attirer de très bons comédiens. Dans la nouvelle salve d’épisodes, c’est Imelda Staunton, Lesley Manville et Jonathan Pryce que l’on pourra voir interpréter respectivement la reine, la princesse Margaret et le prince Philip. Et il y aura aussi une actrice française au générique.

Philippine Leroy-Beaulieu sera dans la nouvelle saison

Présente notamment dans Dix pour cent, Philippine Leroy-Beaulieu, qui s’est récemment offert une belle exposition à l’étranger avec son rôle dans la série à succès Emily in Paris, pourra ainsi être vue dans la nouvelle saison de The Crown. C’est l’actrice elle-même qui a révélé l’information au Daily Mail. Elle a cependant précisé qu’elle ne tient pas un rôle de premier plan dans la série britannique. Mais l’actrice a tout de même beaucoup apprécié l’expérience de tourner dans l’un des plus gros succès de l’histoire de Netflix. Comme beaucoup d’autres, elle a également été impressionnée par la qualité du scénario de la série :

C’était un tout petit rôle mais c’était vraiment fun et j’étais tellement, tellement heureuse d’être là. Chaque épisode est comme un petit film. C’est fou à quel point c’est bien écrit.

Monique Ritz (Philippine Leroy-Beaulieu) - The Crown ©Netflix

Le rôle décroché par Leroy-Beaulieu est celui de Monique Ritz, la veuve de Charles Ritz. Ce dernier a vendu le célèbre hôtel portant son nom à Mohamed Al-Fayed, le père du dernier époux de Lady Diana, en 1979. C’est d’ailleurs dans cet établissement que la princesse et son mari ont passé leur dernière nuit, avant l’accident qui leur a été fatal en 1997. The Crown évoquera évidemment ce passage important du règne de la reine, qui a eu une énorme répercussion au Royaume-Uni et dans le monde.

Il faudra encore patienter plusieurs mois avant de pouvoir voir Philippine Leroy-Beaulieu à l’œuvre dans le show britannique, car la saison 5 de The Crown sortira le 5 novembre 2022 sur Netflix.