The Crown : une première bande-annonce émouvante pour la dernière saison

Netflix a dévoilé les premières images de la sixième et dernière saison de "The Crown". Des images qui nous renvoient aux premières saisons et qui évoquent l’évolution de la reine depuis le lancement de la série.

Un sixième et dernier chapitre pour The Crown

Après sa cinquième saison sortie l’année dernière, The Crown s’apprête à dévoiler son sixième et ultime chapitre. Celui-ci prendra place à la fin du 20ème et au début du 21ème siècle. Parmi les épisodes marquants de la monarchie britannique à cette période, l’intrigue de cette nouvelle saison devrait notamment s’intéresser à la mort de la princesse Diana, au passage de Tony Blair comme Premier Ministre, au début de la relation entre le prince William et Kate Middleton et au mariage entre le prince Charles et Camilla Parker Bowles.

Pour rappel, après avoir été jouée par Claire Foy et Olivia Colman, la reine Elizabeth est incarnée par Imelda Staunton depuis la cinquième saison de The Crown. C’est donc elle qui jouera la monarque pour la dernière fois dans le show. Car, comme évoqué plus haut, ce sixième chapitre sera le dernier de la série. Et ses premières images viennent d’être dévoilées (bande-annonce en tête d'article).

Des premières images qui nous rappellent l’évolution de la reine

Netflix a mis en ligne la première bande-annonce de la saison 6 de The Crown. Celle-ci nous rappelle le parcours d’Elizabeth dans la série en nous montrant une de ses apparitions à la télévision lorsqu’elle était incarnée par Claire Foy dans les premières saisons, puis un de ses portraits sous les traits d’Olivia Colman dans les suivantes. À part ces deux apparitions, on ne voit qu’Imelda Staunton dans ces images.

En revanche, on peut également entendre les voix de Foy, Colman et Staunton dans la peau de la reine. Elles rappellent le devoir qu’Elizabeth a accompli durant sa vie. Mais aussi ce dont elle est passée à côté à cause du poids de la couronne.

Une sortie prévue en deux parties

Netflix a profité de la sortie de ces premières images pour révéler la date de sortie de la sixième saison de The Crown. Celle-ci arrivera en deux fois. La première partie sera mise en ligne le 16 novembre prochain, et la deuxième le 14 décembre. Pour rappel, si ce sixième chapitre sera le dernier, la série créée par Peter Morgan devrait avoir droit à un spin-off. Ce dernier travaillerait ainsi sur un préquel, même si l’on attend encore que la nouvelle soit officialisée.