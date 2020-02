The Flash saison 6 : décryptage de l’organisation Black Hole

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

En relation Flash

La seconde moitié de la saison 6 de « The Flash » va s’articuler autour d’un groupe aussi mystérieux que louche appelé Black Hole. Or, celui-ci a été introduit relativement récemment dans les comics. Alors, qui sont-ils exactement ?

Les organisations suspectes semblent être en vogue au sein des séries de l’Arrowverse cette année. Après Supergirl et le groupe obscure Léviathan, c’est au tour de The Flash d’avoir à faire au même genre d’individus. Heureusement, Iris West-Allen, la femme de l’homme le plus rapide du monde, est là pour enquêter et faire toute la lumière sur Black Hole, afin de découvrir ce qu’ils cachent réellement. Quelques questions demeurent tout de même concernant cette organisation. Par exemple, d’où viennent-ils ou encore quelles sont les différences entre la série et les comics ? Ne vous inquiétez pas, on est là pour éclairer votre lanterne.

Black Hole dans les comics

Créé par l’écrivain Joshua Williamson et l’artiste Carmine Di Giandomenico, Black Hole apparaît pour la première fois dans The Flash #1 en 2016, le premier numéro après DC Rebirth. Dans cet épisode, Barry Allen est confronté à une série de tempêtes étranges liées à la Speed ​​Force. Or, le héros découvre rapidement que celles-ci sont l’œuvre de Black Hole.

Black Hole est organisation criminelle unique car celle-ci est presque entièrement composée que de scientifiques, bien qu’il y ait également des soldats professionnels dans ses rangs. Son créateur ? Dr Joseph Carver, un ancien employé de STAR Labs qui avait demandé à The Flash d’étudier ses pouvoirs, afin de trouver un moyen d’exploiter la Speed ​​Force au profit de l’humanité. Évidemment, Barry Allen refusa son offre. Avide de pouvoir, Dr Carver décida alors de créer Black Hole afin d’explorer la Speed ​​Force par ses propres moyens.

Plusieurs années plus tard, les efforts du Dr Carver portent leurs fruits. Si Black Hole n’a pas réussi à établir la même connexion que Barry Allen a avec la Speed Force, les nombreuses expériences ont conduit à la création de plusieurs nouveaux méchants, comme le tueur en série Godspeed et Flash négatif. La théorie sur le retour de Reverse Flash, que l’on évoquait il y a plusieurs jours, pourrait donc tenir la route si c’est l’œuvre du groupe Black Hole.

Une organisation avec des super-pouvoirs

Curieusement, le groupe Black Hole des comics arrive mieux à donner des pouvoirs à d’autres personnes accidentellement qu’à ses propres membres. Cependant, c’est une organisation à ne pas sous-estimer car elle est entrain de se révéler être l’une des nouvelles menaces majeures que doit affronter The Flash. En outre, Black Hole a développé des « Tire Spikes » qui interfèrent sur la connexion des speedsters avec à la Speed ​​Force, les laissant temporairement impuissants. Ils se sont également armés de Lightning Guns qui exploitent les pouvoirs destructeurs de la Speed ​​Force.

La création la plus réussie de Black Hole reste sans aucun doute « The Speed ​​Machine ». Il s’agit d’une armure spéciale portée par le Dr Carver lui-même, qui lui permet d’exploiter directement la puissance des tempêtes créées par la Speed Force. Malheureusement pour Dr Carver, son corps finira par céder sous la pression d’autant de pouvoir et le transformera en une créature sans forme. Il faudra que Barry Allen intervienne avec deux autres speedsters pour ramener Dr Carver à un état physique normal, bien que l’expérience le laisse catatonique.

Et Black Hole dans la série ?

Bien que Black Hole fasse entièrement partie de l’intrigue de la seconde partie de la saison 6, l’organisation était déjà présente dans l’épisode 2 et 8. Mais il faudra attendre l’épisode 10 pour qu’Iris commence véritablement à enquêter.

D’ailleurs la version de Black Hole de l’Arrowverse semble avoir un éventail d’intérêts beaucoup plus large que celle des comics. Jusqu’à présent, le groupe n’a manifesté aucun intérêt pour le héros écarlate ou même la Speed ​​Force. Le groupe s’est concentré sur le trafic de métahumains et le développement d’armes. Cependant, il est probable qu’Iris West apprenne bientôt ce que ce qui se trame à l’intérieur des portes closes de McCulloch Technologies. Pour cela, il suffit de suivre les prochains épisodes de The Flash. Et vous, que pensez-vous de l’organisation Black Hole ?