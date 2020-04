The Flash saison 6 : le cliffhanger avec [SPOILER] n'aura pas lieu

Après une pause d'un mois, "The Flash" est de retour sur les petits écrans avec un nouvel épisode diffusé le 21 avril aux États-Unis. Mais malheureusement, cette bonne nouvelle en cache une plus négative. C'est Grant Gustin qui vient de l'annoncer. Prêts à découvrir de quoi il s'agit ?

Voilà plusieurs semaines maintenant que l'avenir de nombreuses séries est incertain. Pendant un temps, on a pensé que la production des shows de l'Arrowverse reprendrait dès que possible. Mais il semble que c'est un tout autre choix qui a été fait pour conclure les saisons en cours. Concernant la saison 6 de The Flash, c'est Grant Gustin, lui-même, qui a annoncé le sort de la série lors d'une interview pour TV Line. La saison de 2019/2020 ne comportera finalement que 19 épisodes. On s'interroge donc sur les conséquences que cela aura sur l'intrigue de la série.

Un cliffhanger différent pour une fin avancée

Premièrement, on peut se demander si la trame montée tout autour du groupe obscure Black Hole se conclura au terme de ces 19 épisodes. Mais ce n'est pas tout, l'interprète de Barry Allen a admis que l'incroyable cliffhanger concernant Eobard Thawne n'aura pas lieu. Celui-ci devait être introduit lors de l'épisode final. La saison ayant été coupée courte, c'est un tout autre cliffhanger qui a été remanié. Attendez-vous donc à rester sur votre faim (comme à chaque fois qu'une saison se termine) après avoir terminé l'épisode 19 intitulé "Success is Assured". Gustin a tout de même affirmé qu'il était satisfait de cette nouvelle fin.

Barry et Iris au cœur de ce nouveau cliffhanger ?

Le cliffhanger mentionné par Gustin pourrait être lié à la relation de Barry et Iris. Rappelez-vous, depuis plusieurs épisodes l'Iris avec laquelle Barry interagit est en fait Mirror-Iris. Sa véritable femme est, quant à elle, piégée dans un monde miroir avec Eva McCulloch. Or, on a déjà vu apparaître une certaine tension entre notre héros et Iris. De plus, le showrunner Eric Wallace a récemment déclaré que les choses allaient devenir assez difficiles pour le couple...

Cependant, rassurez-vous, nous n'aurons pas à patienter très longtemps pour avoir des réponses puisque The Flash reprend dès cette semaine et se terminera le 12 mai. D'ailleurs, quelles sont vos attentes pour cette fin de saison mouvementée ?