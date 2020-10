The Flight Attendant : un trailer pour la série HBO Max avec Kaley Cuoco

HBO Max vient de dévoiler un trailer pour sa prochaine série thriller "The Flight Attendant". Les premiers épisodes du show porté par Kaley Cuoco sortiront le 26 novembre sur la plateforme de streaming.

Kaley Cuoco se réveille à côté d’un homme assassiné dans The Flight Attendant

La nouvelle série HBO Max, The Flight Attendant, est basée sur le roman du même nom écrit par Chris Bohjalian et publié en 2018. Décrite comme « une histoire sur comment une vie entière peut changer en une nuit », l’intrigue suit Cassandra Bowden, une hôtesse de l’air qui passe la nuit dans un hôtel de Dubaï avec Alex, un homme qu’elle a rencontré au cours de son travail. Mais lorsqu’elle se réveille le lendemain après une soirée arrosée, elle trouve Alex mort dans le lit, assassiné. Au lieu d’en informer la police, elle nettoie la chambre et part retrouver ses collègues, et retourne à New York. Elle est alors abordée par des agents du FBI, qui l’interrogent sur ce qui s’est passé. Mais la jeune femme ne se rappelle presque de rien, et commence à se demander si elle n’est pas l’assassin…

C’est à Steve Yockey que l’on doit The Flight Attendant. Kaley Cuoco, surtout connue pour son rôle de Penny dans The Big Bang Theory, change ici de registre en jouant Cassandra. Quant au personnage d’Alex, il est interprété par Michiel Huisman, alias Daario Naharis dans Game of Thrones. Le casting du show inclut aussi Zosia Mamet, Rosie Perez, T.R. Knight, Colin Woodell ou encore Michelle Gomez.

Une bande-annonce tendue pour The Flight Attendant

Les premières images de The Flight Attendant montrent le réveil du personnage joué par Kaley Cuoco à côté de l’homme assassiné. Prise de panique, la jeune femme quitte alors la chambre et se retrouve plus tard interrogée par le FBI sur son comportement suspect. Sa propre meilleure amie semble même douter de sa version des faits, puisqu’elle lui demande pourquoi elle a nettoyé la chambre avant de la quitter. Cassandra commence alors à boire pour oublier les événements, et on peut supposer que cela ne l’aidera pas à convaincre le FBI de son innocence.

Au vu du synopsis et des premières images de The Flight Attenant, on peut espérer une série prenante qui devrait offrir de multiples rebondissements. L’intrigue d’une jeune femme incapable de se rappeler des événements la nuit d’un meurtre, et qui commence à douter d’elle-même, rappelle celle de La Fille du train. Le personnage joué par Emily Blunt y connaît le même genre d’expérience, et ne se fait même plus confiance, avant que l’on ne découvre la vérité sur le meurtre. Reste à espérer que le twist final de The Flight Attendant sera à la hauteur du mystère de l’intrigue.

Quand sera diffusée The Fligth Attendant ?

The Flight Attendant sera composée de 8 épisodes d’environ 52 minutes. La plateforme de streaming HBO Max a aussi mis en ligne le calendrier de sortie des épisodes de la série, qui suivra le même schéma que celui de Love Life ou Raised by Wolves. Les trois premiers épisodes sortiront le jeudi 26 novembre prochain. Deux nouveaux épisodes suivront ensuite une semaine plus tard, le 3 décembre, puis deux nouveaux la semaine d’après, le 10. Le final de la série sera mis en ligne le jeudi 17 décembre.

Pour une diffusion en France, il faudra patienter, mais cela pourrait se jouer entre les chaînes OCS ou Warner TV. Love Life a été diffusée sur la première, quand Raised by Wolves arrivera en décembre sur la seconde.