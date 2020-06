The Handmaid’s Tale : une bande-annonce révolutionnaire pour la saison 4

Hulu vient de dévoiler une bande-annonce pour la quatrième saison de l’une de ses séries phares, "The Handmaid’s Tale". Si on ne connaît pas encore la date exacte de sa sortie, les nouvelles images annoncent qu’elle arrivera en 2021.

The Handmaid’s Tale : de quoi ça parle ?

Créée par Bruce Miller, The Handmaid’s Tale est une série de science-fiction qui se déroule dans un avenir proche, au sein d'une société dystopique et totalitaire dans laquelle le taux de natalité est quasi réduit à zéro. Les « Fils de Jacob », une secte politico-religieuse, ont pris le pouvoir des États-Unis après avoir détruit la Maison Blanche. Dans ce nouveau régime, les femmes sont divisées en trois catégories : les Épouses, qui dominent la maison, les Marthas, qui l’entretiennent, et les Servantes, dont le rôle est la reproduction. La série suit l’histoire de June Osborne, une femme devenue Servante, dont le mari a fui au Canada et dont la fille lui a été confisquée, qui est incarnée par Elisabeth Moss. Parmi les seconds rôles, The Handmaid’s Tale met en scène Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Alexis Bledel, Max Minghella ou encore Samira Wiley.

Que nous apprend la bande-annonce de la quatrième saison de The Handmaid’s Tale ?

Les nouvelles images de la saison 4 de The Handmaid’s Tale confirment que, comme on pouvait s’en douter, June a bien survécu à la blessure par balle qu’elle avait reçue à la fin de la troisième saison. Sauvée par les autres Servantes, que l’on peut voir la porter sur un brancard, elle se cache avec elles afin de décider de leur prochain plan d’action. Après avoir organisé la fuite de nombreux enfants de Gilead par avion, que l’on peut voir dans le trailer, en sécurité au Canada, June et ses amies ne semblent pas sûres de la stratégie à adopter.

Mais la deuxième partie de la bande-annonce semble indiquer qu’elles ont finalement décidé d’agir, puisqu’on voit les Servantes, menées par June, passer à l’action. Elles semblent organiser des attaques contre le régime, et essayer de déclencher une révolution pour changer l’avenir du pays. June elle-même paraît plus déterminée que jamais à renverser le régime en place.

Qu’attendre de la nouvelle saison ?

Selon les nouvelles images, on peut spéculer qu’on pourrait voir June occuper la place de leader d’une révolution contre le gouvernement dans la quatrième saison de la série. Le personnage principal devrait essayer de sauver les femmes de leur piètre condition, et de provoquer la chute du gouvernement. À la fin du trailer, June annonce que les actions des Servantes « ne font que commencer ». Les fans devraient être enthousiastes à l’idée de voir enfin les Servantes passer à l’action contre le régime en place.