The Idol : la série HBO accusée de "Torture Porn", la réponse de The Weeknd

"The Idol" est au centre d'un bad buzz après un article publié par Rolling Stone qui relate un changement de direction artistique "écœurant" et problématique de la part de Sam Levinson. L'artiste The Weeknd, présent dans la série aux côtés de Lily-Rose Depp, s'est exprimé sur ces accusations.

The Idol : une romance sordide avec Lily-Rose Depp

Après House of the Dragon et The Last of Us, la prochaine série HBO qui pourrait marquer les esprits se nomme The Idol. Il s'agit de la nouvelle création de Sam Levinson (Euphoria) avec au casting Lily-Rose Depp en chanteuse pop et The Weeknd en propriétaire d'un club de Los Angeles. Un programme qui se fait attendre, mais dont on a déjà pu avoir un aperçu avec plusieurs bandes-annonces. Des vidéos promotionnelles qui promettent un show sulfureux et critique sur le monde de la célébrité, le rapport à l'image, la superficialité des starlettes, etc. Le tout, en suivant, d'après HBO, "l'histoire d'amour la plus sordide de tout Hollywood".

Lily-Rose Depp et The Weeknd - The Idol ©HBO

Il y a donc beaucoup d'attente pour The Idol mais un article de Rolling Stone a de quoi inquiéter. Le média américain affirme que plusieurs sources ont confié que la production était chaotique, avec une quantité de réécritures de scénario après un changement d'équipe créative.

Un changement de vision important

Rolling Stone rappelle ainsi qu'en avril 2022 la réalisatrice Amy Seimetz, après avoir tourné environ 80% de la série, avait été remerciée par HBO pour que Sam Levinson puisse reprendre entièrement The Idol. L'objectif du créateur aurait alors été de s'écarter d'un "show trop féministe" pour proposer un "contenu sexuel et de la nudité qui correspond davantage (et surpasse même) sa série à succès Euphoria". Ce qui a de quoi surprendre quand on s'attend à quelque chose qui vise justement à critiquer en partie l'usage de la nudité pour vendre, comme en témoigne un producteur :

J'ai signé pour une satire sombre sur la célébrité et les modèles du XXIe siècle (...) C'est passé d'une satire à ce qui devait justement être critiqué.

Lily-Rose Depp - The Idol ©HBO

L'article va encore plus loin en mettant en avant l'ajout au dernier moment de séquences qui n'étaient pas prévues dans le scénario initial. Des scènes "écœurantes" et problématiques qui mettraient en scène le personnage joué par Lily-Rose Depp en train de réclamer un viol par le protagoniste interprété par The Weeknd, pensant que c'est la raison de son succès.

C'est devenu une vision fantasmée du viol comme aurait n'importe quel homme toxique dans le show, avec la femme qui en demande plus car elle pense que cela rend sa musique meilleure.

Différentes séquences dans cet esprit auraient été proposées sans être tournées au final. Ce qui n'empêche pas un membre de l'équipe d'affirmer que Sam Levinson a transformé cette production en "porno de torture sexuelle".

HBO et The Weeknd réagissent

Tout l'article repose au final sur l'opposition faite entre Amy Seimetz, une femme réalisatrice initialement engagée avec une vision qui lui est propre, et son remplaçant Sam Levinson à la vision douteuse. Suite à cet article, qui dresse un portrait terrible du créateur et de la production globale de The Idol, HBO a contredit ces affirmations de Rolling Stones. Dans un communiqué, la chaîne a affirmé que "l'équipe créative s'est engagée à créer un environnement de travail sûr, collaboratif et respectueux. L'année dernière, l'équipe a apporté des changements créatifs qui étaient dans le meilleur intérêt à la fois de la production et des acteurs et de l'équipe".

De son côté, The Weeknd a répondu à ces accusations par un tweet adressé directement à Rolling Stone. Avec ironie, il demande s'ils les ont contrarié, tout en ajoutant un extrait de The Idol qui tourne justement en dérision le média américain.

De leurs côtés, ni Amy Seimetz ni Lily-Rose Depp ne se sont exprimées. La comédienne avait tout de même semblé soutenir la série via son compte Instagram. De notre côté on ne pourra que juger la série lorsqu'elle sera diffusée, mais HBO n'a toujours pas indiqué de date.