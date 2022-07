The Idol : The Weeknd et Lily Rose Depp dans un teaser sexy et extrême

The Weeknd et Lily-Rose Depp formeront un couple sulfureux dans "The Idol", nouvelle série HBO co-créée par Sam Levinson ("Euphoria"). Découvrez le teaser ci-dessus.

The Idol : l'après Euphoria

On n'avait pas attendu Euphoria pour remarquer le travail de Sam Levinson (Another Happy Day, Assassination Nation). Pourtant, c'est probablement avec la série HBO que le réalisateur et créateur s'est véritablement imposé. Depuis, on le sent plus libre de développer ses projets. Proposant en 2021 sur Netflix Malcolm & Marie. Il est également derrière une prochaine série HBO : The Idol. Un show dont il partage le poste de créateur avec The Weeknd et Reza Fahimi.

La chaîne américaine a dévoilé un premier teaser de ce prochain programme. Même si les personnages principaux ne seront pas des adolescents, l'ambiance d'Euphoria se fait tout de même ressentir sur cette vidéo dynamique et rythmée (à découvrir en une d'article).

The Weeknd aux côtés de Lily-Rose Depp

The Idol suivra une chanteuse pop qui rencontre un étrange propriétaire d'un club de Los Angeles. Tous les deux entament une relation. Cependant, l'homme est également le leader d'un culte secret. Comme on peut le voir sur ces images, on nous promet une ambiance "sexe, drogues et rock 'n' roll", avec des soirées dans des clubs ou des immenses demeures, et probablement des orgies. Le fantasme hollywoodien en somme qui pourrait virer au cauchemar. Le tout semble filmé comme un clip, à la manière de ce qu'on a pu voir dans Euphoria.

The Idol ©HBO

Côté casting, alors que The Weeknd a obtenu le rôle de l'énigmatique propriétaire, c'est Lily-Rose Depp qui apparaît en chanteuse pop. L'alchimie entre les deux interprètes se ressent déjà sur ces images. HBO pourrait à nouveau attirer les spectateurs avec ce programme aguicheur. Espérons que le récit de The Idol sera vraiment pertinent avec des personnages profonds (comme Euphoria) et qu'il ne s'agira pas uniquement d'images chocs.

Pour s'en assurer, il faudra patienter un peu. La série sera diffusée prochainement sur HBO Max (sans date précise). En France, on ne sait pas encore si OCS (qui diffuse encore les programmes HBO) proposera The Idol à ses abonnés.