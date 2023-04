The Idol : un dernier trailer et une date pour la série polémique avec Lily-Rose Depp

Malgré un bad buzz né d'une enquête de Rolling Stone, la série "The Idol" va être présentée au Festival de Cannes et sera diffusée quelques jours après sur Prime Video grâce au Pass Warner.

The Idol arrive enfin sur les écrans

La série The Idol va finalement bien voir le jour. En production depuis de nombreux mois, avec une première bande-annonce dévoilée l'été dernier, le show commençait à questionner. Aucune date n'avait été annoncée par HBO et, en mars dernier, un article de Rolling Stone a présenté un portrait peu glorieux du tournage.

D'après l'enquête du média américain, la direction artistique de Sam Levinson aurait changé en cours de route, dérivant vers une "ambiance écœurante", problématique et un goût malsain pour le "Torture Porn". Des accusations réfutées par HBO et moquées par The Weeknd, acteur et co-créateur du show avec Sam Levinson et Reza Fahim.

Lily-Rose Depp - The Idol ©HBO

Mais quelques jours après l'annonce d'une projection des premiers épisodes de The Idol au Festival de Cannes (du 16 au 27 mai), une date de diffusion a enfin été confirmée. Via un communiqué de presse, et une nouvelle bande-annonce (en une d'article), on apprend que la série sera à découvrir en France à partir du 5 juin. Soit en simultané avec les Etats-Unis, grâce au Pass Warner disponible sur Prime Video.

Lily-Rose Depp en "Nasty bad pop-girl"

En plus de cette date, l'histoire se précise avec un synopsis officiel :

Suite à sa dernière tournée entachée par une dépression nerveuse, Jocelyn (Lily-Rose Depp) est déterminée à récupérer son titre de pop star la plus populaire et sexy d'Amérique. Tedros (Abel Tesfay, The Weeknd), un propriétaire de boîte de nuit au passé trouble, ranime la flamme en elle. Cette nouvelle romance l’entraînera-t-elle au sommet de son art, ou la fera-t-elle basculer dans les tréfonds de son âme ?

The Idol ©HBO

Comme on peut le voir dans la bande-annonce, il y aura donc cette chanteuse mais également toute l'équipe qui gravite autour d'elle. Leur but étant de faire d'elle la "dernière chanteuse pop vraiment badass" (nasty bad pop-girl en VO) comme il y en avait dans les années 1990-2000. On pense alors naturellement à Britney Spears, dont le morceau Gimme More (2007) est utilisé en fond sonore, mais également à une chanteuse comme Miley Cyrus.

Entre pression médiatique et personnelle, et relation toxique avec un homme vraisemblablement problématique, le parcours de cette Jocelyn s'annonce en tout cas chaotique. Rendez-vous le 5 juin sur Prime Video (avec le Pass Warner) pour découvrir The Idol.