The Last of Us : enfin la nouvelle tant attendue par les fans !

Alors que les premiers épisodes de "The Last of Us" ont été majoritairement acclamés à leur sortie, la suite de la série est attendue depuis plus de deux ans. Mais on sait enfin quand elle sera dévoilée.

Les nombreux fans de The Last of Us attendent la suite

Adapté d’un titre phare du monde des jeux vidéo, la série The Last of Us de HBO a été lancée en janvier 2023. Son histoire prend place dans un monde post-apocalyptique et se concentre sur deux personnages. Alors qu’il lutte pour survivre dans cet environnement hostile, Joel fait un jour la connaissance d’Ellie, une jeune fille de quatorze ans. Ensemble, ils se lancent dans un voyage à travers les États-Unis, peuplé de dangers.

The Last of Us est considérée par beaucoup comme l’une des meilleures adaptations d’un jeu vidéo à avoir jamais été produites. Les neuf épisodes qui composent sa première saison ont bluffé de très nombreux fans du jeu. Ceux-ci attendent donc impatiemment de pouvoir découvrir la suite. Or, après plus de deux ans d’attente, ils savent enfin quand ils pourront la voir.

La série reviendra en avril !

Le développement de la deuxième saison de The Last of Us a été ralenti par la grève des scénaristes survenue à Hollywood en 2022. Mais désormais, la suite de la série est prête à être dévoilée. Et, sur son compte Twitter, HBO vient enfin de partager sa date de sortie. En France, la deuxième saison commencera à être diffusée le 14 avril prochain sur Max.

Chaque choix implique un sacrifice. La série HBO Original #TheLastOfUs revient le 14 avril sur #Max. pic.twitter.com/dXMUTLeGRF — Max France (@StreamMaxFrance) February 19, 2025

Les fans devront donc attendre moins de deux mois afin de pouvoir découvrir le début du deuxième chapitre de la série créée par Neil Druckmann et Craig Mazin. Après cela, un nouvel épisode devrait être mis en ligne chaque semaine sur la plateforme de streaming de HBO.

Un personnage majeur introduit dans les nouveaux épisodes

Pedro Pascal et Bella Ramsey seront de retour dans les rôles de Joel et Ellie dans la deuxième saison de The Last of Us. Et, pour rappel, les nouveaux épisodes introduiront Kaitlyn Dever dans un rôle phare : celui d’Abby.

En revanche, ce deuxième chapitre sera un peu plus court que le premier. Il comptera sept épisodes, contre les neuf de la première saison. Sauf grosse surprise, la série se poursuivra ensuite. Dans une interview avec EW donnée il y a quelques semaines, Craig Mazin a expliqué qu’il était probable qu’elle s’étende au-delà de la saison 3. Si celle-ci n’a pas encore été annoncée officiellement, cela ne devrait donc pas tarder.