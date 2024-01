The Last of Us saison 2 : c'est confirmé, voici l'actrice qui jouera Abby

Évoquée depuis plusieurs mois, l'actrice Kaitlyn Dever a bel et bien rejoint le casting de "The Last of Us" saison 2. Elle devrait interpréter le rôle d'Abby, personnage majeur du jeu vidéo "The Last of Us Part II".

The Last of Us saison 2 : voici Abby

Les rumeurs avaient vu juste. En novembre dernier, alors que le tournage de la saison 2 de The Last of Us n'avait pas encore commencé, on apprenait qu'une actrice avait été trouvée pour incarner le personnage d'Abby. Pour rappel, dans le jeu vidéo The Last of Us Part II, d'où sera tirée cette deuxième saison, Abby est un des nouveaux personnages. Le récit se déroule plusieurs années après les événements du premier jeu (et de la saison 1) et voit apparaître cette protagoniste qui croise la route d'Ellie. Un personnage important puisque le joueur est même amené à l'incarner dans une bonne partie du jeu.

Abby - The Last of Us Part II ©Naughty Dog

L'actrice Kaitlyn Dever avait donc été évoqué il y a plusieurs mois. Et cela se confirme aujourd'hui via le compte Max (anciennement HBO Max). Concernant ce choix, les showrunners Craig Mazin et Neil Druckman ont déclaré dans un communiqué (via The Hollywood Reporter) :

Notre processus de casting pour la saison deux a été identique à celui de la première saison : nous recherchons des acteurs de classe mondiale qui incarnent l'âme des personnages dans le matériel source. Rien ne compte plus que le talent, et nous sommes ravis de voir une artiste acclamée comme Kaitlyn rejoindre Pedro Pascal, Bella Ramsey et le reste de notre famille.

Les derniers rôles de Kaitlyn Dever

Il est amusant de voir Kaitlyn Dever obtenir ce rôle d'Abby, car pendant longtemps, certains fans voyaient en elle la personne parfaite pour incarner... Ellie. La comédienne est en tout cas un choix intéressant. On a déjà pu la voir dans une variété de rôle. Récemment, elle était au casting de la comédie romantique Ticket to Paradise, avant de tenir le rôle principal de la comédie Rosaline sur Disney+. Mais c'est surtout avec Traquée, toujours sur la plateforme de Disney, qu'elle a marqué les esprits dans un survival sous fond d'invasion d'aliens et dans lequel Kaitlyn Dever ne prononce quasiment pas un mot.

Reste que pour incarner Abby il lui faudra aller dans une autre direction. Le personnage étant assez physique et imposant dans le jeu vidéo. Le tournage de The Last of Us saison 2 devrait débuter très prochainement, pour une diffusion espérée début 2025.