The Last of Us épisode 6 : ces détails qu'il ne fallait pas manquer

Dans l'épisode 6 de "The Last of Us", Joel retrouve enfin son frère Tommy. On y trouve également un potentiel clin d'œil au jeu "The Last of Us Part II" et des variantes importantes par rapport à l'œuvre d'origine.

Dina déjà dans la saison 1 de The Last of Us ?

Avec l'épisode 6 de The Last of Us, la série a opéré un léger bond dans le temps. Trois mois se sont écoulés depuis que Joel et Ellie ont fait la rencontre d'Henry et Sam. Après la mort tragique de ces derniers, nos deux héros n'ont pas eu le temps de se lamenter et ont poursuivi leur chemin, toujours à la recherche de Tommy (le frère de Joel). C'est donc en plein hiver qu'on les retrouve. Et après avoir demandé leur chemin à deux personnes âgées isolées en pleine nature, ils finissent par tomber sur un nouveau groupe de survivants. Heureusement, il s'agit des membres d'une communauté plutôt pacifique et où se trouve justement Tommy.

Pedro Pascal - The Last of Us ©HBO

Après des retrouvailles émouvantes entre Joel et son frère, vient le temps d'une première discussion. Et c'est là qu'un premier détail n'a pas manqué d'attirer l'attention des spectateurs. Alors que Joel et Ellie mangent, la jeune fille, plutôt méfiante, se montre agressive envers une adolescente qui l'observe. Ceux qui ont joué à The Last of Us Part II y ont vu un potentiel clin d'œil au jeu.

Car il pourrait en effet s'agir de Dina. Et le lien entre les deux œuvres pourrait être encore plus fort puisque, dans un passage du jeu, Ellie discute avec Dina et se souvient de son arrivée à Jackson. Et Dina de lui dire qu'elle l'avait justement vue à l'époque en train de cacher de la nourriture pour plus tard.

Neil Druckmann, le créateur du jeu et également co-showrunner de la série The Last of Us, n'a pas confirmé qu'il s'agit bien de Dina, mais s'est montré pour le moins enthousiaste devant la réaction des fans, laissant penser que c'est bien le cas.

Le souvenir de Sarah qui fait mal

Dans la suite de l'épisode 6 de The Last of Us, Joel apprend que son frère Tommy et sa compagne Maria attendent un enfant. Raison pour laquelle Tommy ne veut pas suivre son frère dans la suite de son voyage. Si ce refus ne plaît pas à Joel, c'est avant tout parce qu'il encaisse le fait que son frère a devant lui la vie que Joel aurait dû avoir. Il repense ainsi à Sarah, sa fille décédée dans le premier épisode. Et la série va encore plus loin en nous montrant une jeune fille de dos, dont la silhouette ressemble à celle de Sarah.

La jeune femme s'approche ensuite de son enfant, et Joel prend conscience qu'il aurait, non seulement, pu voir grandir sa fille, mais également devenir grand-père. Une séquence tragique qui vient accompagner sa montée d'angoisse. Car la problématique principale de cet épisode est la crainte de Joel de ne plus être assez fort pour protéger Ellie.

Cette phrase déchirante qui vient du jeu

C'est pour cette raison que Joel demande à son frère de prendre le relais avec Ellie. Tommy étant plus jeune, il devrait être capable d'amener sans difficulté Ellie à une base présumée des Lucioles. Au moment où Joel décide de prévenir Ellie, cette dernière a fini par apprendre le décès de Sarah. Elle tente maladroitement de rassurer Joel en lui disant qu'elle n'est pas Sarah. C'est évidemment trop pour Joel, qui se renferme et lui dit "Je ne suis pas ton père".

La séquence est forte dans la série et vient directement du jeu vidéo. On retrouve les mêmes dialogues durant toute cette scène, avec cependant une variation dans la conclusion. En effet, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous, Joel ne claque pas la porte avant de partir. À l'origine, leur discussion est interrompue par Tommy qui les prévient d'une attaque. Une séquence d'action qui, elle, n'est pas utilisée dans la série.

Pour la série The Last of Us, les scénaristes ont donc préféré présenter uniquement Jackson comme un lieu où un meilleur avenir est possible. Un endroit déjà grand et bien organisé. Une manière de resserrer le récit sur la relation des personnages et de garder l'action pour le final.

L'épisode 6 de The Last of Us se termine comme dans le jeu vidéo, par une vilaine blessure de Joel. Cependant, si beaucoup d'éléments sont similaires, la série a grandement réduit l'affrontement du duo avec une bande de pilleurs. Une liberté parmi d'autres qui n'est pas dommageable, bien au contraire.