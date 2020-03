The Last of Us : le créateur de la série promet qu’Ellie restera gay

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

L’annonce de la préparation d’une série tirée de « The Last of Us » a été l’une des informations immanquables de ces derniers jours. On a plusieurs raisons d’y croire, dont l’implication d’HBO. De plus, le scénariste promet que le personnage d’Ellie ne sera pas trahie.

Les aficionados des consoles de Sony savent à quel point le premier The Last of Us est une expérience vidéoludique immanquable. Ce jeu d’aventure aux accents horrifiques plonge le joueur dans un monde post-apocalyptique en compagnie de Joel et Ellie. En plus de lutter contre des infectés, nos deux héros vont aussi faire face à d’autres survivants malintentionnés. Le jeu marque par la maturité dont il fait preuve dans l’écriture et dans la caractérisation des personnages, ainsi que par son ambiance irrésistible. Un must-have pour quiconque se réclame gamer ! Une suite est prévue pour mai prochain mais ce n’est pas d’elle qu’on veut parler ici. Ce qui nous intéresse, c’est la série annoncée dernièrement par HBO, avec Craig Mazin à l’écriture. La dernière fois qu’une collaboration a eu lieu entre les deux, ça a donné Chernobyl. Rien que ça devrait vous suffire à vous convaincre qu’il faut surveiller cette adaptation de près.

Craig Mazin donne sa parole pour garder l’homosexualité d’Ellie

Une internaute a profité de cette annonce pour réclamer sur Twitter qu’Ellie, gay dans le jeu, le soit également dans la série. Elle espère que ce point important dans l’identité de ce personnage central ne va pas être éludé sans raison. Craig Mazin s’est chargé de répondre en promettant qu’ils feront ce qu’elle réclame.

You have my word. — Craig Mazin (@clmazin) March 5, 2020

Certains studios ou networks ont parfois du mal à assumer leurs personnages LGBT, on peut comprendre cette crainte. On peut citer tant d’exemples où la représentation des minorités se fait avec opportunisme et/ou timidité, par crainte (idiote) de chambouler le public. Mais ce n’est pas le genre de la maison chez HBO, qui propose toujours des programmes intelligents, exigeants et matures.

La question de l’orientation sexuelle d’Ellie ne sera pas un problème pour le network et il ne faudra pas prendre des libertés inutiles pour ne pas contrarier les amoureux de The Last of Us. En temps normal, on peut craindre le pire quand un jeu est transposé au cinéma ou en série. Mais, là, l’équipe qui s’en charge donne furieusement envie d’en attendre des grandes choses. On a hâte maintenant, en particulier, de voir qui seront les acteurs choisis pour les deux rôles principaux !

Aucune date de diffusion ou de production n’a encore été annoncée pour The Last of Us. Il faudra faire preuve de patience pour que le projet prenne vie.