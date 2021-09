The Last of Us : le créateur du jeu va réaliser des épisodes de la série HBO

Le jeu vidéo "The Last of Us" va avoir droit à une adaptation en série par HBO. Le créateur du jeu, Neil Druckmann, déjà annoncé à la création et à la production, passera également derrière la caméra pour réaliser des épisodes de la saison 1.

The Last of Us, du jeu à la série

Début 2020, une petite bombe tombait avec l'annonce d'une série The Last of Us, adaptée sur jeu vidéo éponyme. Sorti en 2013 sur Playstation 3, le jeu est rapidement devenu un succès. Et il est difficile aujourd'hui de trouver des critiques qui ne soient pas élogieuses à son sujet. The Last of Us nous emmène dans un monde post-apocalyptique, ravagé après une pandémie. Désormais, l'humanité survie face à des infectés. Un espoir va naître grâce à Ellie, une jeune fille vraisemblablement immunisée contre le virus. Elle sera confiée à Joel, chargé de l'emmener auprès d'un groupe de résistants appelé Les Lucioles.

The Last of Us ©Naughty Dog

Sur le papier, rien de très novateur. Mais le jeu vidéo est parvenu à proposer une expérience émotionnelle forte, grâce au développement de ces deux personnages principaux. On espère donc que la série en préparation chez HBO parviendra à reproduire cette empathie. Pour s'assurer de la fidélité du show avec l'œuvre originale, la chaîne a engagé Neil Druckmann, créateur du jeu vidéo, en tant que co-scénariste, co-producteur et... Réalisateur !

Fidélité assurée

En effet, on apprend par Comingsoon que Neil Druckmann fera bien partie des réalisateurs de la série. On le savait jusqu'à présent "simple" créateur aux côtés de Craig Mazin (Chernobyl). Mais il se retrouvera également derrière la caméra pour diriger certains épisodes. La réalisation de la saison 1 sera donc répartie entre lui, Craig Mazin et les autres réalisateurs Jasmila Zbanic, Kantermic Balagov et Peter Hoar. On ne sait pas combien d'épisodes il mettra en scène.

Côté casting, rappelons que les deux rôles principaux ont été confiés à Pedro Pascal et Bella Ramsey. Avec eux Merle Dandridge jouera Marlene, Gabriel Luna sera le frère de Joel, Tommy, tandis qu'Anna Torv doit incarner Tess.

La série n'a pas encore de date de diffusion.