The Last of Us : l'épisode 5 sera disponible plus tôt que prévu

En raison du Super Bowl, HBO a avancé la date de diffusion de l'épisode 5 de "The Last of Us". En France, on pourra le découvrir dès le samedi 11 février sur Prime Video, mais il faudra ensuite attendre un peu plus longtemps avant de pouvoir retrouver Joel et Ellie.

Joel et Ellie reviennent au centre de l'histoire

L'épisode 3 de The Last of Us en aura bouleversé plus d'un. Sorte de parenthèse au sein de l'excellente adaptation du jeu vidéo éponyme, ce chapitre s'est concentré sur deux personnages secondaires : Bill et Frank. Deux protagonistes qui se rencontrent après le début de la pandémie et vont nouer une longue relation particulièrement touchante. Ce choix scénaristique est intéressant car très différent du jeu. Au-delà du fait que l'œuvre d'origine n'accordait pas autant d'importance à Bill et Frank, ces derniers ont surtout eu droit, grâce à la série, à une vie plus épanouie.

Mais passé cet épisode 3, le quatrième nous a ramené aux côtés d'Ellie (Bella Ramsey) et Joel (Pedro Pascal). Et ces derniers n'ont pas eu l'occasion de se reposer bien longtemps. Comme dans le jeu vidéo, ils ont pu voir que les infectés n'étaient pas les seuls êtres dangereux dans ce monde post-apocalyptique. On n'en dira pas plus pour l'instant sur ce dernier chapitre, au cas ou vous n'auriez pas encore eu l'occasion de le découvrir.

Quand sera disponible The Last of Us épisode 5 ?

On se penche tout de même déjà sur la suite, car celle-ci arrivera plus vite que prévu. En effet, jusqu'à présent HBO avait proposé, depuis le 15 janvier aux Etats-Unis, un épisode par semaine. En France, c'est chaque lundi qu'on peut suivre The Last of Us sur Prime Video. Mais pas besoin d'attendre lundi prochain pour l'épisode 5 puisque celui-ci sera en ligne dès ce samedi 11 février.

Bella Ramsey - The Last of Us ©HBO

HBO prend un peu d'avance car le Super Bowl aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi. Pour éviter de faire face à la concurrence d'un tel événement, la chaîne américaine a donc préféré changer de date. Un choix pour le moins logique. Cependant, la suite de The Last of Us reprendra ensuite une diffusion classique et il faudra donc attendre plus longtemps entre les épisodes 5 et 6. Pour qu'on s'y retrouve, Prime Video a partagé (via un communiqué de presse) les dates de diffusion des prochains épisodes :